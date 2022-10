Bpost en Recupel testen de komende maanden in zes Belgische steden en gemeenten een nieuwe service waarbij de postbode je afgedankte (kleine) elektrotoestellen meeneemt. Zo hebben beide bedrijven aangekondigd.

Aan de vooravond van de Internationale E-waste Dag (vrijdag 14 oktober), die dit jaar in het teken staat van kleine elektroapparaten, lanceren bpost en Recupel 'Recupel Retour'. Het principe is eenvoudig: telkens je een online aankoop doet, kan je bij levering van jouw aankoop door de postbode een pakje oude elektro mee teruggeven. Denk b.v. maar aan gsm's, opladers, kabeltjes, hoofdtelefoons, smartwatches, enz. Vaak blijven net die rondslingeren in de rommelschuif of de uithoek van je kast. Of erger nog: ze worden gewoon in de vuilnisbak gegooid, zoals 11% van de mensen wel eens doet, zo bleek recent nog uit een onderzoek van Recupel.

Vanaf volgende week start een pilootproject in zes steden en gemeenten, namelijk Geel, Mol, Leuven, Anderlecht, Elsene en Rixensart. Daar krijgen inwoners de mogelijkheid om hun afgedankte kleine elektrotoestellen mee te geven aan de postbode. Bpost zorgt er vervolgens voor dat het bij Recupel terechtkomt, waar alles gesorteerd wordt en klaargemaakt voor hergebruik of recyclage. Bedoeling is om de service later in het hele land aan te bieden.

Praktisch De inwoners van de geselecteerde gemeenten krijgen binnenkort een infofolder met een verzendlabel in hun brievenbus. Moeilijk is het niet: je stopt de toestellen die je wil afdanken in een kartonnen doos of verzendtas met daarop het verzendlabel. (Extra verzendlabels kunnen ook nog gedownload worden op recupel.be/retour). Bij je eerstvolgende onlineaankoop ontvang je een leveringsmailtje van bpost. Zo weet je wanneer je de postbode mag verwachten, zodat je jouw pakje met oude elektro tijdig kan klaarzetten om het mee te geven. Enkele aandachtspunten : De doos waarin je je elektro steekt, moet je goed dichtmaken.

Ze mag maximaal 50x30x30 cm groot zijn en 30 kilo wegen. Daar kan je al heel wat verschillende kleine elektrotoestellen in kwijt. Enkele voorbeelden: mixers, haardrogers, scheerapparaten, laptops, smartphones, hoofdtelefoons, zaklampen, boormachines, oortjes, hoofdtelefoons, opladers,...

Wat neemt de postbode niet mee? Grote toestellen zoals koelkasten, microgolfovens of een droogkast. Hiermee kan je terecht in een recyclagepark als het niet meer werkt of in een kringloopwinkel als het wel nog werkt.

Haal vooraf eventuele batterijen uit je toestel. Die kan je meegeven via de inzameling van Bebat.

Federaal minister Petra De Sutter van Overheidsbedrijven en Post spreekt van twee vliegen in één klap: "Door een afgedankte broodrooster of kapotte smartphone mee te geven aan de postbode, helpen we om hun kasten en lades op te ruimen", aldus minister De Sutter. "Tegelijkertijd helpen we hiermee het milieu omdat oude spullen niet meer in de vuilniszak of op straat belanden."

