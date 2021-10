De federale politie lanceert een nieuwe editie van de Veiligheidsmonitor, een nationale enquête over veiligheid. Daarbij wordt bij 400.000 Belgen van 15 jaar en ouder gepolst naar hun veiligheidsgevoel. De bevraging gebeurt in samenwerking met de lokale politie, de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale overheden.

Met de enquête wil de politie peilen naar de ervaring van de bevolking op het vlak van veiligheid om op die manier het beleid beter te kunnen afstemmen op wat er leeft. Mensen die de lijst invullen kunnen onder meer een score geven aan hun buurt op het vlak van veiligheid of zeggen hoe zij de werking van de politie ervaren.

De vragenlijst werd opgesteld door de federale politie, in samenwerking met de verschillende partners. 132 politiezones voegden daar nog specifieke vragen aan toe die betrekking hebben op de lokale omgeving.

De politie roept iedereen die de brief in de bus heeft gekregen op om deel te nemen. Dat kan zowel op papier als online en zou niet meer dan 15 minuten in beslag mogen nemen. Bovendien is de enquête ook volledig anoniem. "Enkel door te weten wat er leeft bij de mensen, kunnen we gericht werken op die zaken die voor u van belang zijn", klinkt het.

De resultaten van de tiende editie van de Veiligheidsmonitor worden midden 2022 verwacht.

