Plastic mondschermen zijn al langer verboden op plaatsen waar een mondmasker verplicht is. Nu is echter ook de verkoop ervan gereglementeerd en kunnen ze uit de handel genomen worden.

We kennen ze allemaal, de plastic mondschermen die op de neus of op de kin steunen of met touwtjes, plastiekjes, ... achter het oor bevestigd worden en aan de zij-, boven- of onderkanten volledig open zijn.

Vanaf 2 april is een verkoper wettelijk verplicht om, op de verpakking van plastic mondschermen, aan te geven dat zij niet als mondmasker of gelaatsscherm mogen worden gebruikt op plaatsen waar het dragen van een mondmasker verplicht is. Dat bepaalt een KB dat vandaag gepubliceerd is.

Daarnaast moeten zij dit ook duidelijk vermelden bij elke vorm van reclame of informatie die beschikbaar is bij de verkoop, ook als om het een verkoop op afstand gaat.

Plastic mondschermen waar die waarschuwing niet op staat, worden uit te handel genomen en verkopers riskeren een boete van 26 euro tot 200.000 euro.

Waarom worden ze nog verkocht?

In feite zijn dit spatmaskers. Spatmaskers kunnen in niet-coronatijden gebruikt worden in restaurants, op markten enz. waar men het risico op spatten van speeksel wil verminderen.

Is dan geen enkel plastic mondmasker geschikt?

Mondmaskers met transparant venster, m.a.w. mondmaskers die ontworpen zijn om liplezen te vergemakkelijken en/of gezichtsuitdrukkingen zichtbaar te maken voor een betere menselijke interactie, zijn wel toegelaten. Het zijn stoffen maskers met een klein doorzichtig plastic venstertje waardoor de mond kan worden gezien. Zij worden gebruikt in tal van sectoren zoals bijvoorbeeld scholen waar deze maskers de aandacht van de leerlingen en begrijpelijkheid van leerkrachten kunnen vergroten. Die maskers zijn toegestaan zolang zij de mond, neus en kin goed bedekken, en aan beide zijden van het gezicht goed aansluiten.

Het zogenaamde gezichtsscherm (faceshield),dat je volledige gezicht afschermt, is dan weer alleen toegelaten als je om medische redenen geen mondmasker kan dragen. Het houdt eventuele druppels niet volledig tegen, maar is in die gevallen beter dan niets. Heb je geen geldige medische reden, dan volstaat dat type masker zeker niet. Uiteraard kun je een gezichtsscherm wel als aanvulling bij een ander geschikt mondmasker dragen.

Bron: FOD Economie

