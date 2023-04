Er is een nieuwe snoet gespot in ZOO Planckendael. In het doorloopverblijf van de maki's in de Mechelse dierentuin is een nieuwe moormaki geboren. Het is al het derde jaar op rij waarin moeder Kimmie en vader Oreo een jong krijgen en dat is heel belangrijk voor deze bedreigde diersoort.

"Het jong is op dit moment nog grijszwart, een perfecte camouflagekleur, maar de kleur van een moormaki kan nog tot vier à acht weken na de geboorte veranderen. Wordt het dier net zoals vader Oreo zwart, dan is het een mannetje. Gaat het eerder in de koperkleurige richting met extra witte pluimpjes aan de oren? Dan is het een vrouwtje, net zoals Kimmie", weet verzorger Elke. "We gaan op zoek naar een naam die start met een letter Y, net zoals voor alle andere pasgeboren dieren in het jaar 2023. Je kan meestemmen op onze Instagram Stories voor Yoefi of Yoki voor een mannetje, Yuna of Yucca voor een vrouwtje."

Succesvol kweekprogramma

In 2021 kregen moeder Kimmie en vader Oreo hun eerste jong. Dat was een primeur, want het was de allereerste geboorte van een moormaki in de geschiedenis van ZOO Planckendael. Het meisje kreeg de naam Wifi en is ondertussen al even groot als haar moeder. Een jaartje later volgde zus Xhuna. Nu, nog een jaar later mag ZOO Planckendael dus de derde geboorte van een moormaki op rij vieren.

Dat is bijzonder goed nieuws voor het internationale kweekprogramma van deze bedreigde apensoort, die ook wel een zwarte lemuur genoemd wordt. De dieren komen enkel voor op het Afrikaanse eiland Madagaskar waar ze te kampen krijgen met houtkap van hun habitat, stroperij en illegale handel. ZOO Planckendael draagt met deze geboorte zijn steentje bij tot het in stand houden van een reservepopulatie.

