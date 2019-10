De zoo van Planckendael en dierenpark Pairi Daiza strijden samen tegen olifantenherpes, een levensbedreigende ziekte voor jonge olifanten. Zo werkten ze afgelopen zomer nog samen rond plasmatransfusie, klinkt het in een gezamenlijk persbericht.

Tegen olifantenherpes bestaat geen sluitende behandeling, maar soms kan plasmatransfusie soelaas bieden. Toen het olifantje Tun Kai (1,5 jaar) in Planckendael afgelopen zomer plots ziekteverschijnselen vertoonde, bezorgde collega-dierentuin Pairi Daiza het bloed van enkele van zijn twintig Aziatische olifanten. In het labo in de zoo van Antwerpen werd van dat bloed plasma gescheiden om indien nodig toe te dienen. Gelukkig ging het om loos alarm en was Tun Kai niet veel later weer de oude.

Pairi Daiza kon helpen omdat het park kiest voor direct contact met zijn dieren, terwijl Planckendael minimaal contact nastreeft. Het park in Brugelette kan zo snel en veilig bloed afnemen en verzenden wanneer een olifantenkalfje in een ander park in nood is. De wetenschappers van de zoo van Antwerpen en de zoo van Planckendael richtten intussen een databank op die zich uitspreekt over de compatibiliteit van donorbloed met dat van potentiële ontvangers in verschillende Europese dierentuinen. "Beide parken springen samen in de bres tegen herpes, elk met hun eigen expertise", legt Linda Van Elsacker uit, zoölogisch directeur van de zoo van Antwerpen en de zoo van Planckendael.

Daarnaast startte de zoo van Planckendael met 75.000 euro, verzameld door crowdfunding bij hun grootste fans, een wetenschappelijk onderzoeksproject aan de universiteit van Utrecht om een vaccin te ontwikkelen tegen herpes. Innovatieve genetische analyses van het bloed in het labo van de zoo van Antwerpen maken het voortaan dan weer mogelijk om een uitbraak beter te kunnen voorspellen.

Intussen financiert de Pairi Daiza Foundation onderzoeken die gevoerd worden naar het ziekteverloop van olifantenherpes. Die gaan uit van de universiteiten en onderzoekscentra van Animal Health Agency in Weybridge en de Universiteit van Surrey, beide in Engeland. Met deze twee instellingen werkt Pairi Daiza ook aan een vaccin. In samenwerking met het diergeneeskundige labo Zoolyx van Aalst wil het dierenpark ook een diagnostisch labo voor olifantenherpes oprichten in België.