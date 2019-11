Tijdens de weeknachten ligt het percentage bestuurders onder invloed op 10,7%, tijdens de weekendnachten zelfs op 12,6%. Dat is 9 keer meer dan in Nederland bijvoorbeeld. De meest verontrustende vaststelling is dat tijdens de weeknachten het percentage positieve bestuurders 3 keer hoger ligt dan 10 jaar geleden.

De nationale gedragsmeting alcohol brengt al sinds 2003 systematisch het percentage bestuurders in kaart die rijden onder invloed van alcohol. Om een representatief beeld te krijgen van rijden onder invloed van alcohol worden in heel het land willekeurig bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen door de politie. Dit gebeurt op alle mogelijke momenten van de dag en nacht. In totaal gaat het over een steekproef van meer dan 6.100 bestuurders die gecontroleerd werden door de lokale en federale politie.

Bijna 2% van de bestuurders boven de wettelijke alcohollimiet

Gemiddeld rijdt 1,9% van de Belgische autobestuurders rond met een promillage dat hoger is dan de wettelijke limiet. Dat is een daling ten opzichte van de vorige editie van de gedragsmeting en het laagste percentage ooit gemeten. Tijdens de vorige meting in 2015 bedroeg dat percentage nog 2,7%.

In Vlaanderen ligt het percentage bestuurders dat te veel gedronken heeft op 1,66%. In Wallonië rijdt gemiddeld 2,05% van de bestuurders rond als ze te veel gedronken hebben.

Gemiddeld rijdt 2,8% van de mannen rond met de wagen onder invloed van alcohol. Bij de vrouwen is dat 0,6%. Dat hogere aandeel van de mannen is des te nadeliger voor de verkeersveiligheid omdat mannen ook vaker autorijden dan vrouwen.

1 bestuurder op 10 positief tijdens weeknachten, 1 op 8 tijdens weekendnachten

Volgens de periode van de dag zijn er grote verschillen in het percentage bestuurders onder invloed. Tijdens weekdagen blazen gemiddeld 0,4 % van de bestuurders positief en op weekenddagen is dat 1,2%. Tijdens de nachten explodeert dat cijfer. Zo respecteert op weekendnachten ongeveer 1 op de 8 (12,6%) bestuurders de wettelijke alcohollimiet niet en op weekdagen gaat het gemiddeld over meer dan 1 op de 10 bestuurders (10,7% ). Vooral die weeknachten vertonen een verontrustende tendens: de laatste 10 jaar is het percentage positieve bestuurders 3x zo groot geworden (van 3,6% naar 10,7%).

Toch moeten er op elk moment van de dag voldoende controles zijn. Een chauffeur onder invloed overdag brengt namelijk een groter aantal weggebruikers in gevaar dan 's nachts, wanneer de wegen minder intensief gebruikt worden.

Conclusie

Uit deze gedragsmeting blijkt dat er nooit eerder zo weinig bestuurders onder invloed van alcohol rondreden (1,9%). De overgrote meerderheid van de bevolking heeft dus goed begrepen dat er gevaren zijn als je drinkt en rijdt. Een belangrijke kanttekening: een zorgwekkende trend zien we in de weeknachten, waar het percentage bestuurders onder invloed drie keer zo hoog ligt dan 10 jaar geleden. Een verhoging van het aantal controles tijdens deze periode van de week is nodig om deze tendens om te buigen.