Tele-Onthaal waarschuwt voor een eenzaamheidsvirus bij 60-plussers. Zij zien, misschien nog meer dan andere groepen, hun dagelijkse activiteiten en sociale contacten wegvallen.

In maart rinkelde de telefoon van Tele-Onthaal 16,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In april werd een kwart meer oproepen geteld. De vrijwilligers zagen het aantal mensen dat voor het eerst contact opnam met de hulplijn met 10% stijgen. 55,6% van de nieuwe oproepers in maart en april is alleenstaand. 30% is 60-plusser, tegenover 19% gemiddeld, vorig jaar.

Eenzaamheid gespreksonderwerp nummer één

Opvallend is dat veel meer oproepers expliciet eenzaamheid benoemen als gespreksonderwerp. "Ouderen die eenzaam zijn kunnen in deze tijd hun netwerk niet verder opbouwen en veel van de contacten en activiteiten die ze wel hadden, vallen nu weg. Deze omstandigheden kunnen leiden tot toename van klachten met betrekking tot fysieke en psychische gezondheid. Ook zijn ouderen nu vaak extra voorzichtig uit angst om ziek te worden of anderen ziek te maken", klinkt het.

Bij de groep ouderen die al wat zorg nodig had, valt een netwerk van mantelzorgers, professionele hulp, bezoekjes van de kinderen of een bezoek aan een dagcentrum weg. De verpleegkundigen en de huishoudhulp komen minder langs of hebben minder tijd voor een babbel. Ouderen vallen ook vaak uit de boot in de digitale samenleving. Ze beschikken niet altijd over de technologie of hebben moeite om de digitale vaardigheden onder de knie te krijgen.

Plots inactieve 60-plussers

Maar het zijn zeker niet enkel de zorgbehoevende ouderen die het moeilijk hebben. De grootste stijging nieuwe oproepers doet zich voor bij de groep 60 tot 69-jarigen. "Net die ouderen die zich voor corona aardig kunnen redden, worden door het coronavirus of de maatregelen om het virus tegen te gaan, plots wel kwetsbaar. De eenzame momenten komt in deze groep sterk tot uiting door het wegvallen van de gewone activiteiten en hun sociale contacten. En in tegenstelling tot de 'actieve' bevolking die aan het (thuis)werken blijft en kinderen opvangt, rest deze groep nog weinig bezigheden, waardoor de eenzaamheid plots veel sterker om de hoek komt loeren."

Tele-Onthaal hoopt dan ook dat de versoepeling van de beperkende maatregelen vanaf zondag 10 mei de toenemende eenzaamheid bij deze groepen kan bufferen.

www.tele-onthaal.be

