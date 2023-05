Gaat de batterij in je toestel minder dan twee maanden mee? Overweeg dan een oplaadbare versie, dat is voordeliger en milieuvriendelijker.

...

Steeds meer apparaten werken op batterijen. Bewust kiezen voor oplaadbare batterijen is goed voor je portemonnee en het milieu. Toch? 150 tot meer dan 300 keer kan je een oplaadbare batterij gebruiken, terwijl zijn broertje voor eenmalig gebruik dan al lang uitgeteld is. Maar oplaadbare batterijen hebben niet altijd een goede reputatie: ze lopen sneller leeg, zijn minder krachtig... en dat is zeker niet uit de lucht gegrepen. Volgens Test-Aankoop is zowel een oplaadbare als een niet-oplaadbare batterij leeg wanneer de spanning tot 0,9 volt zakt. "Sommige toestellen weigeren zelfs dienst als de spanning nog 1,2 volt bedraagt. Het probleem is dat oplaadbare batterijen een startspanning van 1,2 volt hebben. Bij niet-oplaadbare exemplaren bedraagt dat minstens 1,5 volt. Daarom werken sommige toestellen niet met oplaadbare batterijen. zelfontlading. Daarnaast hebben oplaadbare batterijen ook een lage interne weerstand, zodat ze aan kracht inboeten als je ze een tijd niet gebruikt. Omwille van die zelfontlading worden oplaadbare batterijen niet aanbevolen voor apparaten die niet veel energie verbruiken - een afstandsbediening, rekenmachine - of continu werken - een wekker, rookmelder, kamerthermostaat, enz. Je moet ook uitkijken dat je opgeladen en ontladen batterijen niet mengt en vervolgens tijd verliest met uit te zoeken welke wel werkt. En je mag niet verstrooid zijn en je batterij voor eenmalig gebruik in de oplader steken. Een alkalinebatterij kan dan door een chemische reactie gaan scheuren en een vloeistof vrijgeven die agressief is voor de huid. En er gaat ook een stevige investering aan vooraf. Een Memorex 8000 LCD-lader bij Colruyt kost algauw 43,99 euro, vier AA 2100Mh vooraf opgeladen oplaadbare batterijen 19,99 euro. Niet echt goedkoop. Toch loont EEn oplaadbare batterij voor toestellen die in een korte tijdspanne veel energie verbruiken of vaak en intensief worden gebruikt, stelt Bebat, de vzw die instaat voor de recyclage van gebruikte batterijen. Je kiest dus beter voor oplaadbare batterijen voor je videogamecontroller, draadloze muis en toetsenbord, maar ook voor kinderspeelgoed zoals een walkietalkie of het bekende drumkonijn. Consumentenorganisatie Test-Aankoop geeft volgende raad: gaan de batterijen in je toestel minder lang dan twee maanden mee, schakel dan over op oplaadbare. Een ingreep waar je al snel tientallen euro's mee kan besparen.En het milieu? Wegwerpbatterijen hebben een grotere impact omdat ze in massa worden geproduceerd en meer grondstoffen gebruiken. Maar of batterijen nu voor eenmalig gebruik of herlaadbaar zijn van het type Li-ion of NiMH, op het einde van hun levenscyclus moeten ze allemaal worden gerecycleerd en verwerkt per chemische familie. Je hebt dus geen excuus: breng je gebruikte batterijen naar een van de 24.000 inzamelpunten in ons land, een klein maar verantwoordelijk gebaar.