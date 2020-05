Vanaf vandaag gaan al ruim 700 onderzoekers op zoek naar de personen met wie covid-19-patiënten contact hadden. En dat feit grijpen criminelen nu al aan om gevoelige gegevens te ontfutselen van nietsvermoedende mensen.

De voorbije week werd al proefgedraaid, maar dat liep niet van een leien dakje. Zeker niet wat betreft het federale dataplatform waarvan de contactonderzoekers gebruikmaken. Maar ook los van het dataplatform duiken problemen op. De federale politie waarschuwt voor criminelen die sms'jes verspreiden in naam van het contactcenter of mensen opbellen om hen gevoelige gegevens te ontfutselen.

"Echte onderzoekers zullen u nooit melden dat u besmet bent, want dat loopt via uw dokter", zegt Sarah Frederickx, woordvoerder van de federale politie. "Ze zullen ook nooit bankgegevens of een rijksregisternummer vragen, of proberen te weten te komen hoe uw dagindeling eruitziet."

Wat een medewerker van de overheid wel kan vragen:

Met wie heb je contact gehad? Denk hierbij aan de mensen die je tegenkwam vanaf twee dagen voor je eventueel symptomen had (bijvoorbeeld je collega's, een vriend of vriendin waarmee je ging wandelen, je eigen gezinsleden, de postbode, enz.).

Hoe lang was het contact?

Hoe dichtbij was het contact?

Zo weet de medewerker of er een risico is voor de personen met wie je contact hebt gehad.

De informatie die je doorgeeft wordt enkel gebruikt om het nodige advies te kunnen geven aan je contactpersonen. Alleen de bevoegde dienst krijgt toegang tot je contactenlijst. Niet je werk, familie, school, politie, andere overheidsdiensten. De contactpersonen die op jouw lijstje staan krijgen jouw naam ook niet te horen als ze opgebeld worden. Je blijft anoniem.

Dit zijn de telefoonnummers die je kunnen contacteren Ben je ziek of kwam je in contact met iemand die ziek is? Dan contacteert een medewerker van de overheid jou. Dit kan enkel via het telefoonnummer 02 214 19 19 of via een sms van het nummer 8811. Alle andere nummers zijn niet juist, klik dus zeker niet op een link in een sms die niet van 8811 komt. Ook briefpost en e-mail zijn mogelijk. Kunnen de overheidsmedewerkers je niet contacteren? Dan komt een medewerker van overheid bij jou langs.

