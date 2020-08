Je bent bang dat je kat op straat gevaar loopt, maar toch wil je je huisdier wat buitenactiviteit gunnen. Is gaan wandelen met je kat aan de leiband een oplossing?

Als je op veilig wilt spelen, is een leiband inderdaad de juiste keuze. Zo kan je kat niet plots de straat overlopen en onder een auto terecht komen. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat die leiband goed vastzit aan de halsband, zonder dat je je kat in een wurggreep houdt.

Comfortabel is dat niet. Katten zijn erg onafhankelijke dieren en de meesten kunnen deze beperking van hun bewegingsvrijheid dan ook absoluut niet appreciëren! Wil je dat ongemak voor je kat waar mogelijk beperken, gun je dier dan zoveel mogelijk vrijheid door gebruik te maken van een leiband van 10 tot 20 meter.

Maar ook dan heb je geen garantie dat Minoes deze versoepeling zal waarderen. Het zou best kunnen dat je dier zich verzet en de halsband probeert af te schudden. Of met zijn poten verstrikt raakt in de leiband en in paniek schiet. In dat geval kan je beter niet verder aandringen. Probeer het de volgende dag opnieuw, zelfs een derde keer, maar als de reactie van je kat op al die pogingen negatief blijft, laat dan de idee van een leiband varen.

Lijkt je kat daarentegen beetje bij beetje te wennen aan het wandelen aan de lijn, dan is de kans op succes groter. Haal je een jonge kat in huis, doe ze dan al na een paar dagen een zachte halsband om en geef het dier een paar dagen de tijd om er geleidelijk aan te wennen. Bevestig er vervolgens een kleine, lichte leiband aan en loop samen met je kat een paar minuten rond in huis. Verleng die tijd elke dag een beetje, oefen vervolgens verder in de tuin en ga, als je denkt dat je kat er klaar voor is, de deur uit.

Door je kat geleidelijk te laten wennen aan deze beperking, op haar eigen tempo en zonder iets te forceren, verhoog je je kans om samen een kattenleven lang uit wandelen te gaan.

