Anne Vanderdonckt observeert de maatschappij, haar evoluties, haar vooruitgang, haar inconsistenties. Ze deelt met u haar twijfels, haar vragen, haar enthousiasme. En als ze ergens de draak mee steekt, dan is het met zichzelf.

Vrijdagavond, de start van een weekendje voor twee in de Franse Ardennen, nog voor corona. Wanneer we op de terugweg van het restaurant uitgelaten napraten over het menu, merk ik dat een rode camionette de deur naar ons kleine designhotel blokkeert.

- O, zie je dat? De brandweer!, zeg ik een beetje in de wind.

- Welnee, dat is geen brandweerwagen.

En inderdaad, het zijn de loodgieters. Een groot probleem met de boiler van het hotel, waar de temperatuur van het water tot 120°C is opgelopen. Een groot probleem ook met de leidingen, die onder meer door de muur van onze badkamer lopen en ook 120°C hebben bereikt. Ik kan je verzekeren dat het die nacht warmer was dan de allerheetste nacht tijdens een zomerse hittegolf. Vooral omdat we ons niet konden verfrissen, want er was geen druppel water meer in heel het hotel. Veel lawaai tot de ochtend, door de loodgieters die probeerden te doen wat ze konden. Door leidingen die aan het smelten waren en water door de muren joegen. En door het plafond van de kamer boven ons, dat instortte.

Hoe dan ook, de volgende ochtend, nog altijd geen water. We hebben dan maar een fles drinkwater gedeeld die onze ietwat gestresste gastvrouw aanbracht, en ons zeer ecologisch gewassen. Zeggen dat we ons daarna weer fris voelden, zou lichtelijk overdreven zijn. Beweren dat we vuil waren ook. Meneer slaagde er tot zijn eigen verbazing zelfs in zich fatsoenlijk te scheren.

Verwonderd als kleine kinderen over ons aanpassingsvermogen, dat niet zou misstaan in een wildlife documentaire, en met de ernst van oude wijzen, moesten we toegeven dat we iets hadden geleerd: we gebruiken dagelijks veel te veel water. We waren het erover eens dat we thuis een waterbegrenzer zouden installeren (ooit).

Rond 13 uur kwam er weer water uit de kraan, behalve in de getroffen kamers. En dus werd er ons een andere kamer aangeboden. Met een groot bad. Dit paradijs van geparfumeerde bubbels maakte een einde aan ons avontuur. Er volgde een weekend dat op geen enkel moment heeft opgehouden uitstekend te zijn. Want je hebt het misschien gemerkt, zolang je je rug niet breekt wanneer je erover uitglijdt, zijn het de bananenschillen die voor de meest pittoreske souvenirs zorgen. Die waaraan je met plezier terugdenkt. Die waarover je jaren later nog vertelt met glinsterende ogen.

Een gevoel van avontuur op enkele kilometers van huis: zonder het te weten hebben we toen de zomertrend 2021 ingeluid. En die heeft ook een naam: microavontuur. Het concept dat vandaag de kop opsteekt, is al een tiental jaar oud. Een microavontuur is uiteraard niet dat wat je dicht bij huis oog in oog doet staan met een leeuw, die op het punt staat je te verslinden met teenslippers en al en zonder ketchup. Nee, het is dat wat je uit je comfortzone haalt, je echt doet loslaten, je batterijen oplaadt. Het avontuur, dat is simpelweg het onverwachte omarmen, met humor en welwillendheid.

Vrijdagavond, de start van een weekendje voor twee in de Franse Ardennen, nog voor corona. Wanneer we op de terugweg van het restaurant uitgelaten napraten over het menu, merk ik dat een rode camionette de deur naar ons kleine designhotel blokkeert. - O, zie je dat? De brandweer!, zeg ik een beetje in de wind. - Welnee, dat is geen brandweerwagen. En inderdaad, het zijn de loodgieters. Een groot probleem met de boiler van het hotel, waar de temperatuur van het water tot 120°C is opgelopen. Een groot probleem ook met de leidingen, die onder meer door de muur van onze badkamer lopen en ook 120°C hebben bereikt. Ik kan je verzekeren dat het die nacht warmer was dan de allerheetste nacht tijdens een zomerse hittegolf. Vooral omdat we ons niet konden verfrissen, want er was geen druppel water meer in heel het hotel. Veel lawaai tot de ochtend, door de loodgieters die probeerden te doen wat ze konden. Door leidingen die aan het smelten waren en water door de muren joegen. En door het plafond van de kamer boven ons, dat instortte. Hoe dan ook, de volgende ochtend, nog altijd geen water. We hebben dan maar een fles drinkwater gedeeld die onze ietwat gestresste gastvrouw aanbracht, en ons zeer ecologisch gewassen. Zeggen dat we ons daarna weer fris voelden, zou lichtelijk overdreven zijn. Beweren dat we vuil waren ook. Meneer slaagde er tot zijn eigen verbazing zelfs in zich fatsoenlijk te scheren. Verwonderd als kleine kinderen over ons aanpassingsvermogen, dat niet zou misstaan in een wildlife documentaire, en met de ernst van oude wijzen, moesten we toegeven dat we iets hadden geleerd: we gebruiken dagelijks veel te veel water. We waren het erover eens dat we thuis een waterbegrenzer zouden installeren (ooit). Rond 13 uur kwam er weer water uit de kraan, behalve in de getroffen kamers. En dus werd er ons een andere kamer aangeboden. Met een groot bad. Dit paradijs van geparfumeerde bubbels maakte een einde aan ons avontuur. Er volgde een weekend dat op geen enkel moment heeft opgehouden uitstekend te zijn. Want je hebt het misschien gemerkt, zolang je je rug niet breekt wanneer je erover uitglijdt, zijn het de bananenschillen die voor de meest pittoreske souvenirs zorgen. Die waaraan je met plezier terugdenkt. Die waarover je jaren later nog vertelt met glinsterende ogen. Een gevoel van avontuur op enkele kilometers van huis: zonder het te weten hebben we toen de zomertrend 2021 ingeluid. En die heeft ook een naam: microavontuur. Het concept dat vandaag de kop opsteekt, is al een tiental jaar oud. Een microavontuur is uiteraard niet dat wat je dicht bij huis oog in oog doet staan met een leeuw, die op het punt staat je te verslinden met teenslippers en al en zonder ketchup. Nee, het is dat wat je uit je comfortzone haalt, je echt doet loslaten, je batterijen oplaadt. Het avontuur, dat is simpelweg het onverwachte omarmen, met humor en welwillendheid.