De Vlaamse woonzorgcentra sluiten standaard de deuren voor externe bezoekers. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke na overleg met de vertegenwoordigers van de woonzorgcentra. De maatregel gaat in vanaf 12 maart en loopt tot het einde van de paasvakantie.

Beke hield dinsdag een overleg met alle vertegenwoordigers van de woonzorgcentra, van zowel de commerciële voorzieningen als de non-profitinstellingen, die eisten dat in navolging van Wallonië en Brussel ook in Vlaanderen bezoek aan rusthuizen tijdelijk volledig zou worden verboden.

Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, zal er een uitzondering op het verbod gemaakt worden voor externe zorgverstrekkers, stagiairs en geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken (activiteiten dagelijks leven). Bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door de directie en de coördinerend en raadgevend arts (CRA), bijvoorbeeld voor palliatieve patiënten. Deze groep die toch binnen mag, zal aan dezelfde veiligheidsvoorschriften moeten voldoen als het personeel.

"De boodschap moet duidelijk zijn: blijf uit de buurt van oudere en verzwakte personen, tenzij er echt geen alternatieven zijn. Die boodschap geldt niet alleen voor woonzorgcentra, maar voor de hele samenleving. Onze gezamenlijke plicht is nu om besmetting bij de meest kwetsbaren te voorkomen", zegt minister Beke in een persbericht.

In Wallonië geldt al sinds woensdag een bezoekverbod voor de woonzorgcentra en in het Brussels Gewest zijn alle niet-essentiële bezoeken aan rusthuizen verboden. En ook in Duitstalig België werd woensdag beslist om vanaf middernacht geen bezoekers meer toe te laten in de woonzorgcentra. Tot 31 maart kunnen bovendien geen nieuwe bewoners meer opgenomen worden in de centra en vrijwilligers wordt gevraagd om thuis te blijven. Ook besliste de Duitse gemeenschap om de thuiszorgdiensten op te schorten om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

