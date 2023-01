Wist je dat 70% van de honden ouder dan 8 jaar aan artrose lijdt? Slechts bij amper 23% wordt evenwel de diagnose gesteld en volgt er ook een behandeling.

Artrose ontstaat door de onomkeerbare en progressieve afbraak van gewrichtskraakbeen. Het kan een bijkomend gevolg van veroudering zijn, maar ook van een trauma of een genetische afwijking. Overgewicht en te veel bewegen zijn verzwarende factoren. Wees dus alert voor de eerste tekenen van pijn bij je hond. Hij kan stijf zijn bij het opstaan, trager gaan lopen tijdens de wandeling, manken, minder goed springen of zich dwangmatig likken. De pijn heeft gevolgen voor zijn psychologische evenwicht. Het is dan ook niet ongewoon dat hij agressief gedrag vertoont, droevig of angstig is, zijn eetlust verliest.

Er zijn veel manieren om de pijn te bestrijden als je hond artrose heeft.

Er zijn veel manieren om artrosepijn te verlichten. Richt je woning zo in dat je hond zich makkelijker kan verplaatsen. Vermijd overgewicht via een dieet verrijkt met chondroprotectieve voedingssupplementen. Zorg geregeld voor lichaamsbeweging door dagelijks verschillende korte wandelingen met je hond te maken. Sessies fysiotherapie en/of hydrotherapie kunnen helpen om je huisdier gespierder te maken en soepeler te laten bewegen. Massages en stretchoefeningen kan je zelf thuis doen. Ook laserbehandelingen zijn nuttig omwille van hun ontstekingsremmende en helende werking. Osteopathie en acupunctuur kunnen eveneens voor verlichting zorgen. Niet-steroïdale ontstekingsremmers, maar ook andere geneesmidde- len (gabapentine, morfine...) kunnen de pijn verzachten. De recentste generatie ontstekingsremmers wordt meestal goed verdragen op lange termijn.

Onlangs werd een behandeling met monoklonale antilichamen ontwikkeld. Eén behandeling per maand levert goede resultaten op, zonder schadelijke bijwerkingen voor lever en nieren. Meer invasief kunnen ook intra-articulaire injecties met bloedplaatjesrijk plasma worden toegediend, die de ontsteking verminderen. En ook chirurgie kan in bepaalde gevallen. Aan artrose en artrosepijn valt dus zeker iets te doen, raadpleeg daarom steeds je dierenarts.

