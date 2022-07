Op vakantie gaan is een pak duurder geworden. Waarom zijn de prijzen zo gestegen? Verhaalt de reissector de coronajaren op de reizigers? En waarom wint onze reisdrang het van onze angst voor de eindfactuur?

'Helaas, voor dat geld vind ik niets meer dat aan jullie eisen voldoet.' Dat kreeg een gezin te horen dat, net als twee jaar geleden, twee weken op reis wilde met grosso modo hetzelfde budget van 6.000 euro, geen verwaarloosbaar bedrag! Er zat voor het gezin, in deze tijden van galopperende inflatie, niets anders op dan de eisen gevoelig bij te stellen. Is met vakantie gaan stilaan onbetaalbaar geworden? "Alles hangt af van je bestemming, maar het klopt dat de prijzen met minstens 15% zijn gestegen", zegt Romy Monfort, hoofd van een reisbureau gespecialiseerd in reizen op maat. "Ik kreeg net een echtpaar over de vloer dat in dezelfde periode als altijd en even lang - een week - naar hetzelfde hotel op Gran Canaria wil. Voor exact dezelfde vakantie betalen ze nu 600 euro meer." In sommige gevallen kan de stijging tot 50% bedragen. Eigenlijk hadden heel wat vakantiegangers stiekem op een prijsdaling gehoopt, maar ze moeten zich bij de feiten neerleggen: na twee coronajaren hebben Europeanen weer massaal veel zin om op vakantie te gaan naar het buitenland. "Weinig kans dus dat je dit jaar een aantrekkelijke lastminute kan boeken", aldus nog Romy Monfort. Nochtans is er, nu de Russen er niet welkom zijn, plaats in bijvoorbeeld de Turkse resorts. "Meer dan ooit is het de wet van vraag en aanbod die de prijzen bepaalt", pikt Florence Bruyère, woordvoerder van reisorganisator TUI, in. "Na twee sombere jaren wil iedereen de schade inhalen. De vraag is groter dan het aanbod. Luchtvaartmaatschappijen en tour- operators kunnen zich niet veroorloven de capaciteit op te drijven. Zij willen er financieel weer bovenop geraken."Niet enkel het verblijf an sich is duurder geworden. Tal van aanverwante reisproducten volgen dezelfde inflatiecurve, waardoor de totale kost van een vakantie fors toeneemt. Sommige aspecten, zoals de stijging van de luchthaventaks, vallen al bij al nog mee. "Voor een koppel moet je rekenen op 8 tot 15 euro extra", raamt Romy Monfort. Andere prijsstijgingen daarentegen doen meer pijn. Zo heeft de spectaculaire klim van de brandstofprijzen een impact, zelfs als je je vliegvakantie ruimschoots van tevoren hebt geboekt. Bij TUI bedroeg de toeslag voor vliegtuigreizen met vertrek in juni 74 euro voor Spanje, 96 euro voor Griekenland en 320 euro voor de Caraïben. Per persoon, wel te verstaan! Enkel als je bij het boeken hebt ingetekend op het Fuel Protection Program (FPP), ontsnap je aan de brandstoftoeslag. "Dat FPP is geen verzekering, wel een optie die je bij het boeken van je reis kan toevoegen", licht Florence Bruyère toe. "De brandstofprijs is een van de zeldzame onderdelen van een pakketreis die een invloed kan hebben op het definitieve bedrag van de eindfactuur. Het kan zowel om een stijging als om een daling gaan. Het FPP garandeert een vaste prijs. Tot 15 januari was deze optie gratis. Sindsdien hangt de prijs van deze optie af van de afstand tot je bestemming. Neem nu de immens populaire Spaanse costa's. Net na 15 januari kostte het 20 euro om een FPP te onderschrijven (heen-en terugreis per persoon), op het moment dat we dit artikel schreven was dat al 74 euro. De prijs houdt gelijke tred met de evolutie van de historisch hoge brandstofprijzen." Hoewel de auto voor bijna zeven op de tien Belgen het meest populaire vervoermiddel is om naar de vakantiebestemming te gaan, zetten de energiecrisis en de gestegen brandstofprijzen toch een rem op dat enthousiasme, luidt het bij Touring, dat zich baseert op zijn jaarlijkse vakantiebarometer. Twee op de tien landgenoten geven aan dat de hoge brandstofprijzen een invloed hebben op de keuze van hun vakantiebestemming en het vervoermiddel. Betaalbaarheid blijkt, na zon en warmte, het belangrijkste criterium bij het kiezen van een bestemming. Touring geeft ook nog mee dat 10% van alle Belgen deze zomer niet met vakantie gaat. Bij bijna de helft van deze groep laat het budget het gewoonweg niet toe. Ja zal trouwens niet enkel een impact ondervinden van de brandstofprijzen. Of je nu een broodje eet onderweg, dan wel tol moet betalen op de snelweg, niets, maar dan ook niets wordt goedkoper. In Frankrijk bijvoorbeeld is de péage sinds 2021 gemiddeld 2,5% duurder geworden. Ook als je een wagen huurt, zet je je maar beter schrap. Italië klopt op dat vlak alle records: de tarieven zijn er met 104% gestegen. In Spanje is dat +85%, in Kroatië +62% en in Frankrijk + 40%. Ook in ons land steeg de gemiddelde autoverhuurprijs met 20 tot 25%. Waarom de prijzen de pan uit swingen? Na twee coronajaren is er weer veel vraag naar huurauto's. Komt daar nog bij dat autoverhuurders hun wagenpark niet willen/ kunnen vernieuwen: deels omdat dit een enorme investering vergt, deels omdat er bij de autobouwers, door het tekort aan halfgeleiders, slechts met mondjesmaat nieuwe voertuigen van de band rollen. Ook voor een hotelkamer moet je dieper in je portemonnee tasten. Gemiddeld zijn de prijzen met 10% gestegen, B&B volgen diezelfde trend en ook de tarieven van staanplaatsen op campings volgen de inflatiecurve. De hotelsector zegt niet anders te kunnen dan voor dezelfde service hogere prijzen aan te rekenen. Hotels moeten de schulden die ze tijdens de pandemie hebben opgestapeld zien weg te werken en worden daarnaast geconfronteerd met hogere energie- en personeelskosten. Personeel dat trouwens almaar moeilijker te vinden is, waardoor de lonen - en onrechtstreeks ook de kamerprijzen - weer stijgen. Ga je als single op reis dan kost je vlucht plus hotel sowieso gemiddeld 50% meer dan de prijs die je als koppel per persoon betaalt. Dat was al zo, en dat voel je door de gestegen prijzen vandaag nog harder.