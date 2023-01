Een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum kost momenteel gemiddeld 197 euro meer per maand dan in mei vorig jaar, een stijging van 10,4 procent. Dat blijkt uit een berekening van de seniorenbeweging OKRA, op basis van gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Sinds maart vorig jaar mogen de woonzorgcentra iedere zes maanden een indexering van de dagprijzen voorleggen aan het agentschap. OKRA vroeg die prijsmeldingen op, en stelde vast dat de gemiddelde maandprijs voor een eenpersoonskamer in niet-commerciële woonzorgcentra zowat 2.024 euro bedroeg in januari. In commerciële woonzorgcentra was dat 222 euro meer (2.246 euro). De mediaan maandprijs lag op 2.045 euro, berekende de seniorenbeweging.

Maar de stijging van de prijzen in de woonzorgcentra (10,4 procent) is hoger dan die van de pensioenen, hekelt OKRA. Die stegen tussen januari en december 2022 met 8,39 procent. "De gegevens tonen aan dat de dagprijzen van de woonzorgcentra opnieuw sneller stijgen dan de inflatie."

Bovendien betalen de bewoners nog extra kosten bovenop de dagprijs, zoals voor internet en tv of kosten voor wassen en strijken, herinnert de beweging. Maar over die supplementen "ontbreekt het geheel aan transparantie, aan systematische gegevensverzameling, laat staan aan een prijsbeleid", klinkt het. "Er is nood aan meer volledige en transparante gegevens van de kostprijs die woonzorgcentra doorrekenen aan hun bewoners", luidt hun oproep.

OKRA benadrukt ook opnieuw haar ongenoegen over de federale verwarming- en energiepremies, waar ouderen in woonzorgcentra niet van kunnen genieten. De seniorenbeweging heeft daarvoor in september een procedure opgestart bij het Grondwettelijk Hof. Ook is de verhoging van het zorgbudget van 130 euro naar 135 euro "volstrekt ontoereikend", aldus OKRA. Die moet minstens 160 euro bedragen, pleit ze.

