Ouderenbeweging Okra is niet te spreken over de plannen van de NMBS om het vaste kortingstarief af te schaffen. "Onaanvaardbaar en onredelijk" noemt Okra de tariefverhoging.

In het nieuwe beheerscontract van de NMBS wordt een einde gemaakt aan de vaste kortingstarieven voor jongeren en senioren. Die laatsten betalen vandaag 7,8 euro voor een heen- en terugreis. In het nieuwe beheerscontract is sprake van een korting van 40 procent op het standaardtweedeklasticket.

Dat zou betekenen dat een reis van Antwerpen naar Oostende voor 65-plussers voortaan 24,6 euro zou kosten in de plaats van 7,8 euro, of een stijging met 315 procent. Een traject van Hasselt naar Antwerpen zou 15,6 euro kosten, een verdubbeling.

Prijsverhogingen die voor Okra volstrekt "onaanvaardbaar en onredelijk zijn", klinkt het. "En dat boven op het betuttelende feit dat 65-plussers enkel tijdens de daluren met hun seniorenticket mogen reizen".

Ondanks verklaringen van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet dat over de tariefaanpassing nog overleg aan de gang is en er een maximumprijs zou komen, zegt Okra ongerust te blijven over de prijsevolutie bij de NMBS. De ouderenorganisatie vraagt dan ook dringend overleg met Gilkinet.

