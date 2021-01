Op het domein van de Grotten van Han werden begin deze week een oeros en een przewalskipaard geboren. Dat meldt het wildpark in een persbericht.

Ondanks bezorgdheid bij de bezorgers of de diertjes de winterse temperaturen zouden overleven, stellen ze het goed.

De oeros is een donkere stier met een witte rugstreep, en staat bekend voor het driftig karakter. Het przewalskipaard is de laatste wilde paardensoort. Het ras is ook bedreigd, maar dankzij een uitgebreid fokprogramma komt het dier opnieuw voor in de vrije natuur, voornamelijk op de steppes in Mongolië.

Ondanks bezorgdheid bij de bezorgers of de diertjes de winterse temperaturen zouden overleven, stellen ze het goed.De oeros is een donkere stier met een witte rugstreep, en staat bekend voor het driftig karakter. Het przewalskipaard is de laatste wilde paardensoort. Het ras is ook bedreigd, maar dankzij een uitgebreid fokprogramma komt het dier opnieuw voor in de vrije natuur, voornamelijk op de steppes in Mongolië.