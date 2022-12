Pellets gelden als duurzamer en vooral goedkoper dan gas en stookolie, maar is dat vandaag nog wel zo? En hoe zit het met de energiecheque van 250 euro?

Begin 2022 betaalde je nog 5,50 euro voor een zak pellets van 15 kg, maar die prijs is in minder dan een jaar tijd meer dan verdubbeld. Voor een gezin dat verwarmt met pellets betekent dit een extra kost van 1.400 euro, schat de Federatie van Houtenergie. Om een kamer te verwarmen met een pelletkachel is tot twee ton pellets per jaar nodig.

CHEQUE ONDER VOORWAARDEN. Het goede nieuws: de federale overheid voorziet een pelletcheque van 250 euro, net zoals voor stookolie en propaangas. Maar om je centen te krijgen, moet je bewijzen dat je thuis hoofdzakelijk met pellets verwarmt. Je mag dus niet al een stookoliecheque hebben aangevraagd en evenmin in aanmerking komen voor kortingen op gas. En je zal meerdere facturen moeten voorleggen voor het leveren van pellets in bulk of per pallet op je thuisadres.

ZIJN PELLETS NOG RENDABEL? Wie de afgelopen maanden op pellets is overgestapt om de energiekosten te drukken, heeft verreweg de juiste en beste beslissing genomen. Al benaderen de kosten van pellets wel stilaan die van stookolie, terwijl je enkele maanden geleden nog bijna 30% minder uitgaf ten opzichte van olie. Daarnaast mag je ook niet vergeten dat, behalve de dramatische prijsstijging van de pellets, een pelletkachel ook elektriciteit verbruikt: ongeveer 300 watt gedurende 5 tot 8 minuten wanneer je hem aanzet en 40 watt per uur voor de ventilator.

WAAROM ZIJN DE PRIJZEN ZO GESTEGEN? Daar zijn verschillende redenen voor. Natuurlijk dragen we de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, is er de inflatie en de prijsstijging van fossiele brandstoffen, die ook nodig zijn om pellets te produceren en te vervoeren. Maar dat is niet de enige oorzaak. Veel consumenten in Europa voelden de bui al hangen en gingen op zoek naar alternatieven om hun verwarmingskosten te drukken. Zo steeg de verkoop van pelletkachels de laatste twee jaar met 40%. Bovendien legden velen ook een voorraad pellets aan uit angst voor toekomstige prijsstijgingen, wat de pelletcrisis nog versterkte. Daarnaast is ook de aanvoer van zaagsel, dat nodig is voor de productie van pellets, om verschillende redenen gedaald. En de rest ken je: wat schaars is, wordt duurder en dus schoten de prijzen de hoogte in.

In 2023 wordt de productie van pellets in Europa opgevoerd, wat de prijs kan drukken.

BLIJVEN PELLETS PEPERDUUR? Beterschap lijkt in zicht. In 2023 wordt de productiecapaciteit in Europa aanzienlijk opgevoerd, melden verschillende federaties van Europese bedrijven actief in de pelletsector. Dat zou de markt moeten afkoelen, zodat consumenten minder problemen ondervinden om zich te bevoorraden. Deze professionals hebben uiteraard geen glazen bol, maar als er geen onvoorziene tegenslagen opduiken zou volgens hen de pelletprijs in 2023 moeten stabiliseren en vervolgens hopelijk dalen, dankzij een veel groter aanbod.

