Nu je niets meer mag eten, eet!

Commentaar van een internetgebruiker op een nieuwssite: "Samenvatting van de artikels in (n.v.d.r.: de naam van het magazine hebben we weggelaten): geen frisdrank, niet te veel suiker, geen wijn want niet goed voor de gezondheid, geen fruitsap want ook al slecht, geen vlees, geen boter, geen melk, en evenmin kaas. Als dat zo verder gaat, zullen we op een kei moeten zuigen... De beste remedie is stoppen met deze deprimerende artikels te lezen."

Zelfde boze reacties van internetgebruikers bij het lezen van een gedachtegang over gastronomisch tafelen rond het jaareinde, met de surrealistische titel: 'Alles wat je best niet eet'. Op het internet, waar je niet gebonden bent aan een bepaald volume, tikken hoofdredacteurs journalisten die te veel schrijven zelden op de vingers. Gelukkig maar voor deze auteur, want hij/zij had meer dan voldoende stof om naar hartenlust over uit te wijden - van de politiek incorrecte foie gras, over de zalm die bulkt van de schadelijke stoffen (ook de bio), tot de mango's van het andere eind van de wereld, de avocado's en de quinoa die ontbossing in de hand werken, om die dikmakers van aperitiefhapjes niet te vergeten. En dat zwangere vrouwen en zuigelingen beter uitkijken met rijst, want die bevat arsenicum!

Voor Valentijn op 14 februari is boodschappen doen een stuk makkelijker: veel liefde (maar niet te zeemzoet, want suiker is vergif) en hemelse dauw (maar dan zonder microplastics).

Al deze opeenvolgende voedingsrestricties, die mekaar ook nog eens constant tegenspreken, zetten dus kwaad bloed. Alsof de Gekke Hoedenmaker uit Alice in Wonderland onze koelkast en kasten komt uitvlooien met waarschuwingen als: Opgelet! Mag niet! Slecht! Vuilbak! Om er dan in tegengestelde richting weer doorheen te razen, kwistig met complimentjes: Zeer voedzaam! Eet je bord leeg! Bulkt van de vitaminen! Een Gekke Hoedenmaker die iedereen de les spelt en waar niemand mee gediend is: "Durf jij 's avonds koolhydraten en vet te eten, jij roekeloos mens? Wees dan ook niet verwonderd dat je verdikt! En dus ziek wordt! En dus de sociale zekerheid ondermijnt!"

En dan zwijgen we nog over het feit dat we soms meer dan de indruk hebben dat er met onze voeten wordt gespeeld. Zoals die voedingsdeskundige van Harvard die aanmaant slechts zes frieten te eten. Dan lig je toch dubbel! Zes! "Een pak friet, zonder saus, met twaalf vorkjes, a.u.b. Ik heb mijn familie gevraagd om te komen eten!"

En daar stopt het niet: terwijl de oorlog tegen de diesel onverminderd verdergaat en men 'ontdekt' dat benzine uiteindelijk meer verbruikt, komt men ook tot de vaststelling dat bio niet ecologisch is. De biolandbouw werkt de klimaatopwarming in de hand, klagen wetenschappers in het blad Nature aan. De bioteelt stoot inderdaad meer CO2 uit dan de traditionele teelt en neemt meer ruimte in beslag, met meer ontbossing tot gevolg.

Mocht je alsnog aan tafel gaan: smakelijk :-)