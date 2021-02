De koepels van de woonzorgcentra lopen voorlopig niet warm om meer bezoekers toe te laten in de woonzorgcentra, van zodra iedereen er een tweede prik heeft gekregen van het coronavaccin.

Het Belang van Limburg schrijft dinsdag dat de druk vanuit de woonzorgcentra toeneemt om meer bezoek toe te laten wanneer hun bewoners al twee keer gevaccineerd zijn. Ook Margot Cloet van Zorgnet-Icuro vangt dergelijke signalen op, maar staat toch op de rem.

"Ik begrijp de vraag, maar het is te vroeg om de spelregels aan te passen", zegt ze in een reactie. "We moeten het effect van de vaccins afwachten. Bovendien heeft niet iedereen al een tweede prik gekregen, en het effect daarvan treedt pas op na tien dagen. We moeten ook kijken hoeveel mensen er uiteindelijk gevaccineerd zijn, want het is geen honderd procent."

Cloet maant daarom toch aan tot voorzichtigheid. "In Israël is er veel gevaccineerd, maar zijn er toch heel wat uitbraken omdat mensen zich niet langer aan de maatregelen houden."

Een eerste evaluatie van de vaccinatie moet er volgens haar komen binnen drie à vier weken. "Binnen de huidige bezoekregeling kan al veel. We moeten ervoor zorgen dat de woonzorgcentra open kunnen blijven en mogen ons niet laten meeslepen door het huidige enthousiasme. Het is ook een kwestie van solidariteit met de rest van de samenleving", besluit Cloet.

Een gelijkaardig verhaal bij Vlozo, al wordt gedelegeerd bestuurder Kristof D'Exelle ook een omgekeerde trend gewaar. "De meeste rusthuizen zitten momenteel tussen de eerste en tweede vaccinatie. Veel van onze leden zijn daarom eerder geneigd om op dit moment te verstrengen, zodat de tweede vaccinatie niet in het gedrang komt. Voor alle duidelijkheid: we staan daar als koepel niet achter - tenzij een burgemeester natuurlijk anders beslist."

Maar ook een versoepeling komt dus nog te vroeg, vindt D'Exelle. "In steeds meer woonzorgcentra wordt er - ook intern - nagedacht over versoepelingen. We bespreken het ook op het niveau van de taskforce zorg. Maar op dit moment is er nog geen sprake van. De komende dagen en weken gaan we, met de andere koepels en met de Vlaamse overheid, de koppen samensteken voor een exitstrategie. De meeste leden volgen ons wel in het standpunt dat we niet te snel mogen versoepelen."

"Het leeft inderdaad in het algemeen in de woonzorgcentra", zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) op haar beurt. "Hoe het precies zal lopen, weet men niet, maar de vraag is er. We bekijken het in de taskforce zorg bij het Agentschap Zorg en Gezondheid."

