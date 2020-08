Voor elke kustgemeente werd een maximum aantal treinreizigers bepaald per dag, op maat van elk kuststation. Ook komt er per trein een bezettingsgraad tot 80 procent. De NMBS is verantwoordelijk om die maximumcapaciteit te bewaken, maar de politie zal versterkt aanwezig zijn in alle grote stations.

Na verschillende incidenten en grote drukte aan de kust afgelopen weekend, is een consensus gevonden tussen de kustburgemeesters met een treinstation, de waarnemend gouverneur, de NMBS en de kabinetten van de ministers van Binnenlandse Zaken en Mobiliteit. Opvallend daarbij is dat de NMBS zich dan toch engageert om het zomeraanbod van het treinverkeer voor volgend weekend te beperken. Voor elke kustgemeente werd een maximaal aantal treinreizigers bepaald en dat op maat van het kuststation.

Zo mogen er naar Oostende maximaal 10.000 treinreizigers per dag reizen. Voor Blankenberge zijn dat er 6.000, voor Knokke-Heist 2.000, voor Zeebrugge 4.000 en voor De Panne 2.000. Ook wordt de bezettingsgraad per trein verlaagd tot 80 procent. Als dat maximum wordt bereikt zal het 'stop and go'-systeem worden toegepast. Daarbij zullen er geen bijkomende reizigers meer kunnen opstappen op een volle trein.

De NMBS zal zelf instaan bij het bewaken van die maximumcapaciteit en zal in stations reizigers begeleiden. Wel zal de politie versterkt aanwezig zijn in alle grote stations. Securail zal versterkt aanwezig zijn op de treinen en in de stations en zal tijdig melding maken van potentiële amokmakers aan de politiediensten. "Bij het minste incident zal er kordaat opgetreden worden", klinkt het.

De Blankenbergse burgemeester Daphné Dumery (N-VA), in wier badstad zaterdag nog een grote vechtpartij was onder toeristen, is opgelucht dat er een regeling is getroffen. "Ik ben blij dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. We zijn tot een goed en doordacht plan gekomen dat op tijd klaar is voor het komende weekend. We hopen dat mensen snappen dat in grote massa naar de kust komen in tijden van corona geen goed plan is."

Ook in Oostende, waar een weekend eerder chaos heerste in het treinstation door een treinprobleem, zijn ze tevreden met de maatregelen. "We willen zoveel mogelijk mensen een veilige én aangename dag aan het strand gunnen. We zijn tevreden met de inspanningen van de NMBS om dit evenwicht mee te bewaken", aldus het stadsbestuur.

Vanaf vrijdag zal het aangepaste treinaanbod te bekijken zijn via de NMBS- routeplanner en SoMe. Maandag wordt het nieuwe aanbod geëvalueerd en dinsdag zal worden beslist of de regeling ook voor de volgende weekends van toepassing blijft. Voorts raden alle betrokken overheden de bevolking af om massaal naar de kust te komen.

"Beperken van treinen naar kust, beperkt bewegingsvrijheid personen in armoede"

Ook personen in armoede zullen het gelag betalen voor het schrappen van extra treinen naar de kust, zoals voorgesteld wordt nadat een groep jongeren zaterdag amok heeft gemaakt in Blankenberge. "Het beperken van de trein naar de kust, beperkt (...) zeker de bewegingsvrijheid van mensen in armoede", zegt ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp van het Netwerk Tegen Armoede.

"Mensen die in een klein appartement of huis zonder terras of tuin wonen, zoeken tijdens de hittegolf vaak verkoeling in parken, aan meren of aan de zee", zegt Van Geldorp. "Ze gebruiken vaak het openbaar vervoer om naar deze plaatsen te gaan. Vaak is een daguitstap naar de kust hun vorm van op reis gaan. Het beperken van de trein naar de kust, beperkt dus zeker de bewegingsvrijheid van mensen in armoede."

Het Netwerk tegen Armoede wijst erop dat de coronacrisis al extra drempels creëerde voor personen in armoede om op vakantie te gaan. In de eerste plaats omdat ze hogere kosten hadden, onder meer doordat hamstergedrag ervoor zorgde dat basisproducten er niet meer waren of duurder werden. Zo bleef vaak niet veel vakantiebudget over.

Met het budget dat wel overbleef, ligt reizen met de trein naar de kust of een uitstap in een provinciaal domein binnen het bereik. Maar daar wordt de toegang toe beperkt, en ook dat is nadelig voor personen in armoede. Niet alleen omdat de plaatsen snel vol zitten. "Vaak moet je bijvoorbeeld de toegang tot provinciale domeinen of het strand reserveren. Dit gebeurt voornamelijk digitaal, maar niet alle mensen in armoede hebben de nodige vaardigheden of toestellen daarvoor."

Bovendien maken de onduidelijkheid rond de coronamaatregelen en de mondmaskerplicht het er niet eenvoudiger op. "Mensen hebben niet altijd het budget om een terras op te zoeken waar je het mondmasker mag afzetten", zegt Van Geldorp.

"In het algemeen wordt alles duurder, dus ook reizen en ontspanning, waardoor het aanbod sowieso minder toegankelijk wordt", besluit het Netwerk tegen Armoede. "Een extra drempel op sommige stranden zijn de aanbevolen betalende strandstoelen en zeilen als je die zelf niet mee hebt. Met het openbaar vervoer is het niet haalbaar deze zaken zelf mee te nemen. Het beperkte budget maakt dit ook onbetaalbaar."

