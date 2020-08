De NMBS wil reizigers laten betalen die hun fiets voor langere tijd achterlaten in een fietsenstalling aan het station. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Maar het is momenteel een werkpiste waarover nog geen beslissing gevallen is, ook niet over de tijdsduur. Dat verduidelijkt spoorwegmaatschappij NMBS.

De NMBS creëert tegen 2025 zo'n 50.000 extra fietsplaatsen volgens een nieuw standaardconcept. Onderhoudsvriendelijker, veiliger en comfortabeler. "Op dit moment is de visie van de NMBS dat fietsenstallingen gratis zouden blijven", zei de federale minister van Mobiliteit François Bellot (MR) in een antwoord op een parlementaire vraag. Om er onmiddellijk aan toe te voegen dat er waarschijnlijk wel gewerkt zou worden met een maximale duur van het gratis parkeren.

"Bijvoorbeeld 24 uur. Wanneer deze overschreden wordt, wordt het betalend. Het gaat om het model van de Nederlandse Spoorwegen (NS). De bewaakte zones met laadpunt en toegangscontrole zijn sowieso betalend. Met de invoering van dat systeem wil de NMBS de fietsers een gegarandeerde stallingplaats en een verhoogde veiligheid aanbieden."

"Het vragen van een vergoeding voor langdurig gestalde fietsen heeft in buitenlandse voorbeelden al geleid tot een drastische daling van het aantal achtergelaten fietsen en wrakken, met als gevolg dat de gewone gebruiker gemakkelijker een plaats zal vinden voor zijn of haar fiets", zegt de NMBS. "De gebruikers zijn in dit systeem zeer tevreden over het systeem."

Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (sp.a) betreurt het dat fietsparkeren betalend wordt. "De overheid moet de combinatie van fiets en trein juist stimuleren, we zitten op dat vlak al historisch achter op veel landen." Lambrecht hoopt dat ook Vlaamse minister bevoegd voor Fietsbeleid, Lydia Peeters (Open Vld) zich zal verzetten.

In de grotere stations zijn nu ook al afgesloten fietsenstallingen, waar gebruikers voor een kleine vergoeding hun fiets kunnen achterlaten.

