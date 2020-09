Een nationale sensibiliseringsactie roept op om meer respect te tonen voor huishoudhulpen. "Uitspraken als 'Ik durf nergens zeggen dat ik werk als huishoudhulp' zijn eerder regel dan uitzondering."

Het Werkbaarheidsfonds voor de Dienstencheques (WBF), een samenwerking van alle sociale partners in de sector, houdt een tweede nationale sensibiliseringsactie. Dit jaar staat respect voor de huishoudhulp centraal, want huishoudhulpen worden te weinig naar waarde geschat, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het WBF. In focusgroepen gaven veel huishoudhulpen onder meer aan dat ze nergens durven zeggen welke job ze doen. Roepnamen als "poetsvrouw" en "kuisvrouw" doen hen ook ondergewaardeerd voelen.

Gebrek aan respect

Ook het gedrag van sommige klanten zorgt ervoor dat huishoudhulpen aanvoelen dat hun werk niet gerespecteerd wordt. "Regelmatig terugkerende voorbeelden zijn verricht werk dat meteen teniet wordt gedaan door vuile schoenen of spelende kinderen, of onopgeruimde kamers waar huishoudhulpen maar heel moeilijk aan de slag kunnen", zegt WBF-directeur Peter Van de Veire.

Daarom is er volgens Van de Veire nood aan een gedragsverandering bij sommige klanten van de diensenchequesector. "Mensen die huishoudhulpen tewerkstellen, dienen er zich van bewust te zijn dat deze laatsten volwaardige werknemers zijn en moeten hen ook zo behandelen. Het is een kwestie van respect."

Niks hocus pocus, maar het werk van een professional

De actie #nikshocuspocus moet klanten bewustmaken van dat feit. Naast de campagne via online kanalen, lanceert het Fonds ook een uitdaging waarbij gebruikers van dienstencheques hun waardering tonen op sociale media. Alle boodschappen komen op een speciale muur in Tour & Taxis in Brussel, waar ze een kunstwerk zullen vormen. Op de website www.iktoonrespect.be vinden klanten concrete tips over hoe ze met kleine gedragsveranderingen voor de huishoudhulp een groot verschil kunnen maken.

