De MIVB en Brussel Mobiliteit hebben woensdag de nieuwe multimodale app 'Floya' gelanceerd. Die app bundelt informatie over het hele mobiliteitsaanbod in Brussel op een platform. Op die manier krijgen gebruikers in een oogopslag alle mogelijke verplaatsingsopties te zien.

Gebruikers vinden zowel gegevens van openbare als privébedrijven terug in de app. Zo zijn onder andere De Lijn, NMBS en MIVB partner, net als Dott, Villo en binnenkort Bolt. De app biedt (realtime) informatie over verplaatsingen te voet, met de fiets, step, bus, tram, metro, trein, deelwagen en taxi. Op basis van het gekozen vervoersmiddel, krijgt de gebruiker een overzicht van beschikbaarheid, dienstregelingen, aanstaande vertrektijden, verkeershinder, batterijniveau enzovoort.

"Daarnaast kan je ook in de app betalen voor tickets of deelsteps, -fietsen of -wagens reserveren", zegt de Meeûs. "Bovendien is de app evolutief. We zullen nieuwe mobiliteitsdiensten en functies toevoegen", benadrukt MIVB-CEO Brieuc de Meeûs.

MIVB en Brussel Mobiliteit willen met het MaaS-systeem (Mobility as a Service) autobestuurders overhalen om het gebruik van hun privéwagen te verminderen. Tegelijk maakt Floya het mobiliteitsaanbod ook toegankelijker en zichtbaarder. Want dat is niet altijd evident, zo stelt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt. "Onbekend is onbemind", klinkt het. "Wie niet weet welke alternatieven er zijn, zal die niet gebruiken. Floya toont ons de weg."

In 2020 gaf het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de MIVB de opdracht om MaaS te ontwikkelen. Na een succesvolle testperiode kwam er dan ook groen licht voor Floya. "Het doel is om tegen het eind van 2024 25.000 actieve gebruikers per maand te bereiken", zo zegt de Meeûs.

Floya is vanaf nu beschikbaar in de appstores.

Tijdens de Week van de mobiliteit, van 16 tot 22 september, stelt Brussel Mobiliteit Floya voor aan het grote publiek. Brusselaars kunnen via de 'Mobility Hubs' en in het 'Mobiliteitsdorp' op Autoloze zondag (17 september) de app ontdekken.

