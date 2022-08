Nieuwe circulatieplan van kracht in de Brusselse Vijfhoek: wat verandert er?

Het nieuwe "Good Move" circulatieplan in de Brusselse Vijfhoek is vandaag/dinsdag van start gegaan. De laatste wijzigingen werden dinsdagochtend nog aangebracht en op heel wat plaatsen zullen stewards staan om automobilisten en andere weggebruikers in de juiste richting te sturen.

© belga