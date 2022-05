De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) voert in mei een nieuwe campagne die bestuurders aanspoort zich te focussen op de weg en niet op hun gsm. Uit onderzoek van de VSV blijkt immers dat meer dan 8 op de 10 automobilisten achter het stuur wel eens met de smartphone bezig is.

"Afleiding is en blijft een belangrijk probleem in het verkeer", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. "In 2020 werden er in Vlaanderen 62.645 verkeersinbreuken voor gsm-gebruik achter het stuur vastgesteld. De cijfers van 2021 zien er ook niet al te rooskleurig uit met 40.258 verkeersinbreuken voor de eerste helft van dat jaar."

Volgens de minister blijft sensibilisering dan ook nodig. "Via de nieuwe campagne vragen we aan bestuurders om te focussen op de weg en niet op hun gsm-toestel. Zélfs als dat betekent dat ze daardoor even onbereikbaar zijn. Geen enkele oproep, melding of bericht is immers zo belangrijk dat ze een ongeval waard is."

De affiches dragen de oproepen "Negeer je lief", "Negeer je vrienden" en "Negeer je baas" en zijn van 2 tot 29 mei te zien langs de Vlaamse hoofdwegen. Daarnaast lopen er radiospotjes op diverse zenders.

Uit de bevraging van de VSV - bij 600 autobestuurders van 18 tot 54 jaar - blijkt dat 84 procent van de bestuurders die het toestel los in de wagen hebben, hun gsm wel eens bedienen tijdens het rijden. Wanneer het toestel verbonden is met de auto of in de carkit zit, gaat het om 80 procent.

Enkel in geschikte houder

Van de frequente gebruikers - die minstens de helft van de ritten hun gsm gebruiken - vindt 21 procent zich in staat om veilig te rijden, terwijl ze af en toe de smartphone gebruiken als de situatie dat toelaat. Bij de minder frequente gebruikers is dat 9 procent. Voorts zegt 20 procent van de frequente gebruikers dat van hen wordt verwacht dat ze tijdens het rijden oproepen beantwoorden.

Volgens de VSV is het wel positief dat meer dan 1 op de drie bestuurders die de smartphone gebruiken, aangeeft dat gebruik te willen verminderen. Zesentwintig procent zegt dit misschien te willen doen.

De stichting wijst nog op de nieuwe regels die gelden sinds maart. Voortaan mag je het toestel enkel gebruiken als het in een geschikte houder zit. "Concreet betekent het dat je als bestuurder je smartphone niet meer mag gebruiken terwijl het toestel los op je schoot, op de middenconsole of op de passagierszetel ligt", aldus de VSV. Dat geldt ook voor andere mobiele apparatuur met een scherm, zoals gps-toestellen of mediaspelers.

Ongeoorloofd gebruik van mobiele apparatuur tijdens het rijden is nu een overtreding van de derde graad. Dat betekent dat overtreders een onmiddellijke inning van 174 euro riskeren, of nog hogere boetes bij dagvaarding voor de politierechtbank.

