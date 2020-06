Met de sensibiliseringscampagne 'Honden aan de leiband' wil Natuur en Bos van de Vlaamse overheid komaf maken met baasjes die hun honden laten loslopen. Want elke hond die vrij rondloopt kan een gevaar vormen voor de natuur, andere bezoekers en zichzelf. Gezicht van de campagne is televisiemaker en hondenliefhebber Staf Coppens.

Staf Coppens: "Ik ben zot van honden en zot van dieren en de natuur in het algemeen. Altijd geweest. Ik heb zelf drie honden en hou die aan de lijn. Zo simpel is dat. Ik wil dan ook mee helpen duidelijk maken hoe belangrijk dat is."

Bescherm de natuur én anderen

Een schattig reekalfje van enkele weken oud, doodgebeten door een hond. De voorbije lente kregen boswachters dit verschrikkelijk tafereel meermaals te zien. Maar ook vogels die broeden op de grond of zeldzame planten worden bedreigd door snuffelende viervoeters. Als we onze natuur willen beschermen, houden we onze honden aan de leiband.

"Heb geen schrik, hij doet niks hoor!" Sta je tijdens je favoriete wandeling oog in oog met een loslopende hond, dan is dit de slogan waarvan hun baasjes zich graag bedienen. Ondertussen verstijft je kind van de schrik of moet je jouw hond - die wel aan de leiband hangt - in toom houden omdat hij zijn concurrent te lijf wil gaan. Daar gaat je ontspannen wandeling.

'Hou je hond aan de leiband', dat geldt voor iedereen, ook al is hij van het 'den-dezen-doet-niks-ras.'

Voor het welzijn van je eigen hond

Ook je eigen hond loopt meer gevaar wanneer hij niet aangelijnd is. Hij kan aangevallen worden door een ander dier of geïnfecteerd worden met parasieten die in het struikgewas schuilen. Denk maar aan teken. Of de straat op rennen. Daarom, ook hier, in het belang van de veiligheid van je hond: 'Honden aan de lijn, 't zal wel zijn.'

"Ja, maar mijn hond moet zich toch eens goed kunnen uitleven?" Sommige mensen denken dat hun hond enkel voldoende lichaamsbeweging en stimulans krijgt als hij kan loslopen. Niets is minder waar. Door actief met je hond bezig te zijn tijdens de wandeling, krijgt hij veel meer voldoening. Laat hem eens wat snuffelen en volg zijn ritme, zit niet op je gsm te tokkelen, maar doe actief een paar oefeningen samen: je hond zal er mentaal en fysiek beter van worden.

In veel natuurgebieden vind je speciaal afgebakende hondenlosloopzones waar je hond vrij kan ronddartelen onder toezicht van zijn/haar baasje. Op alle andere plaatsen in onze natuurgebieden moet je hond wél aan de leiband en op de paden blijven.

Surf naar www.natuurenbos.be/hondenzones voor het volledige overzicht van de hondenzones.

