De stemmen zijn geteld: negen Vlaamse steden en gemeenten kregen hun nominatie voor de titel Fietsgemeente of Fietsstad 2024 in de bus. In het voorjaar zal Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters de winnaars bekendmaken. Ruim 27.000 fietsers brachten hun stem uit.

Met de jaarlijkse prijs voor de beste Fietsgemeente, willen de Vlaamse overheid en Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) lokale besturen aansporen om te zorgen voor veiliger en vlotter fietsverkeer. Fietsers vullen online een enquête in over hun stad of gemeente. Van de driehonderd Vlaamse gemeenten, kregen er dit jaar 165 voldoende recensies om mee te dingen naar de titel. Hun 'fietsrapport' is gepubliceerd op www.fietsgemeente.be. De negen steden en gemeenten met de hoogste scores zijn genomineerd.

In de categorie centrumsteden maken Gent, Kortrijk en Genk kans op de titel. In de categorie van steden en gemeenten met meer dan 20.000 inwoners zijn de kanshebbers Dilsen-Stokkem, Koksijde en Wuustwezel. Bij de kleine gemeenten (minder dan 20.000 inwoners) gaat het tussen Boechout, Kinrooi en Zutendaal.

In de tweede ronde, die deze maand van start gaat, bezoekt een onafhankelijk studiebureau de negen genomineerde steden en gemeenten om er een terreinonderzoek te verrichten. Een vakjury zal de resultaten van dat onderzoek vervolgens beoordelen.

"Een ambitieus Vlaams fietsbeleid kan niet zonder een sterk lokaal fietsbeleid in alle driehonderd steden en gemeenten", aldus minister Peeters. "Het is fijn om te zien welke inspanningen er van Limburg tot aan de kust gebeuren om van Vlaanderen een echte fietsregio te maken."

