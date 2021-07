Moet onze rookwetgeving nog strenger worden?

Onze rookwetgeving is vrij streng. Je mag geen sigaret opsteken in openbare ruimtes, op de werkplek of binnenin de horeca. Maar op terrassen, bij speeltuinen en in parken bijvoorbeeld kan het wel nog. Moet onze rookwetgeving nog strenger worden en het verbod nog uitbreiden?

239 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Laat het ons weten voor 1 september 2021. Jouw reactie wordt mogelijk opgenomen in de lezersrubriek van het magazine. Stuur jou reactie naar ann.heylens@plusmagazine.be. Laat het ons weten voor 1 september 2021. Jouw reactie wordt mogelijk opgenomen in de lezersrubriek van het magazine.Stuur jou reactie naar ann.heylens@plusmagazine.be.