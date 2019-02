Mode-icoon Karl Lagerfeld op 85-jarige leeftijd overleden

De vader van Lagerfeld, Christian, verdiende zijn fortuin door de import van gecondenseerde melk in Duitsland. Karl en zijn oudere zus, Martha, en een halfzus, Thea, groeiden op in een welvarend gezin. Intellectuele activiteiten werden aangemoedigd ten huize Lagerfeld. Moeder Elizabeth was een volleerde violiste en praatte aan tafel vaak over onderwerpen als religieuze filosofie. Toen Hitler in de jaren dertig aan de macht kwam, verhuisden de Lagerfelds naar een landelijk gebied in Noord-Duitsland.

Al van jongs af aan toonde Lagerfeld interesse in mode en design. Als kind knipte hij vaak foto's uit modetijdschriften. Hij was kritisch op wat anderen op school droegen. Maar het duurde tot zijn tienerjaren, nadat zijn familie was teruggekeerd naar Hamburg, dat Lagerfeld zich helemaal onderdompelde in de wereld van de mode.

Verhuis naar Parijs

Voelend dat zijn toekomst elders lag, nam de 14-jarige Lagerfeld de moedige beslissing, en met de zegen van zijn ouders, om naar Parijs te verhuizen. Na een verblijf van twee jaar in de Franse hoofdstad stuurde hij een reeks schetsen en stofstalen naar een ontwerpwedstrijd. Hij leverde de beste jas en maakte kennis met Yves Saint Laurent, winnaar van een andere categorie, die een goede vriend zou worden.

Na die wedstrijd vond Lagerfeld al snel fulltime werk bij de Franse ontwerper Pierre Balmain, eerst als junior assistent en later als leerling. Het was een veeleisende job, die de jonge ontwerper na drie jaar voor bekeken hield. Hij ging aan de slag als creatief directeur bij een ander Frans modehuis (Jean Patou) voordat hij uiteindelijk, in 1961, op eigen houtje begon. Goed werk volgde snel, en Lagerfeld ontwierp collecties voor Chloe, Fendi en anderen. Lagerfeld werd bekend in de mode-industrie vanwege zijn innovatieve, stemming-van-het-moment stijlen. Maar Lagerfeld had ook waardering voor het verleden, en zwierf vaak rond op vlooienmarkten, pikte er oude trouwjurken op om ze te deconstrueren en heruit te vinden.

Iconisch figuur

Tegen de jaren tachtig was Karl Lagerfeld een belangrijke speler in de modewereld geworden. Met zijn iconische uiterlijk met witte paardenstaart, eeuwige donkere bril, zwart pak en hoog dichtgeknoopt wit hemd was hij ook erg populair bij de pers, die met graagte schreef over zijn veranderende smaak en drukke sociale leven. Lagerfeld trok op met andere grote namen uit die periode, onder anderen zijn goede vriend Andy Warhol.

Tijdens zijn carrière ontwikkelde hij een reputatie van een soort huurling omdat hij van het ene label naar het volgende sprong, en ook een spoor van succes door de modewereld trok dat maar weinig ontwerpers kunnen evenaren.

Bij Chanel in de vroege jaren 80 deed hij wat weinigen voor mogelijk hielden: hij wekte wat beschouwd werd als een quasi dood merk terug tot leven met vernieuwde populaire prêt-à-porter-ontwerpen.

Rond die tijd lanceerde Lagerfeld in 1984 zijn eigen label, dat hij bouwde rond het idee van wat hij omschreef als 'intellectueel en sexy'. In de loop der jaren heeft het merk een reputatie opgebouwd voor kwaliteitsafstemming met opvallende, confectie-artikelen zoals mantelpakjes in felle kleuren. In 2005 verkocht Lagerfeld het label aan Tommy Hilfiger.

Lagerfeld maakte ook een overstap naar film en fotografie, maar bleef een drukke agenda aanhouden. In 2011 ontwierp hij een glaswerklijn voor het Zweedse Orrefors en tekende hij een nieuwe kledingcollectie voor Macy's. In 2015 opende hij zijn eerste Karl Lagerfeld-winkel in Doha, Qatar.

Toen hij voorbij de 80 ging, begon de legendarische ontwerper echter te vertragen. Hij maakte er zich zorgen over dat hij begin 2019 aan het einde van zijn Chanel-shows in Parijs niet op de catwalk was verschenen, een ontwikkeling die door het modehuis werd toegeschreven aan het feit dat hij 'moe' was.