Gewezen model, tv-presentatrice en jarenlange medewerkster van Plus Magazine, Ghislaine Nuytten is dinsdagavond overleden. Nuytten stierf op 67-jarige leeftijd aan een hartstilstand.

Ghislaine Nuytten begon in 1977 haar modellencarrière. Ze was het eerste Vlaamse internationale topmodel. Zij werkte onder andere voor ontwerpers als Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier en Gianni Versace.

Twaalf jaar lang, van 1985 tot 1997 presenteerde ze voor de toenmalige BRT de modeprogramma's "Blikvanger" en "Look". Bij Radio Donna had ze in het programma "Vrouwentongen" een lifestylerubriek. Meer recent zat ze enkele seizoenen in de jury van "Topmodel" en "Benelux' next top model" op VTM, een programma waarin op zoek werd gegaan naar nieuw talent.

Nuytten was ook het gezicht van de campagne "Dit is Belgisch", vooral toegespitst op het eerste werk van de Zes van Antwerpen: Walter Van Beirendonck, Dries van Nooten, Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Marina Yee en Dirk Van Saene.

Heerlijke Plus Magazine-collega

Ook Plus Magazine is volkomen verrast door het plotse overlijden van de vrouw waarop we jarenlang trouw konden rekenen voor onze modereportages. Maand na maand leverde Ghislaine Nuytten haar bijdrage aan Plus Magazine. Dankzij haar modereportages hielden we steeds een vinger aan de pols van wat er zich op modegebied afspeelde.

Maar Ghislaine was voor Plus Magazine nog veel meer dan een gezicht achter de schermen. Ze was de presentatrice en een van de boegbeelden van onze jaarlijkse modellenwedstrijd, waarmee Plus Magazine een lans brak voor 50-plusmodellen. Voor heel wat deelnemers was deze modellenwedstrijd de start van een succesvolle (tweede) carrière als model. Ghislaine Nuytten begeleidde hen, met haar immer aanwezige rust en vriendelijkheid, tijdens hun allereerste stappen op de cat walk.

Sonja Mertens, zelfstandige styliste en medewerker van Plus Magazine, die jarenlang intens met Ghislaine samenwerkte aan tal van mode-reportages en -events: "Ghislaine was de meest integere en warme persoon die je je kan inbeelden. Ze was superprofessioneel en punctueel, maar tegelijk zo zacht en lief. We zullen haar ontzettend missen."

