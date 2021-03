Vanaf vandaag, 18 maart, biedt de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB de Brusselaars een gratis heen- en terugrit aan naar de verschillende vaccinatiecentra in de hoofdstad. De MIVB hoopt hiermee de vaccinatiecampagne te ondersteunen.

Aangezien de huidige vaccins met twee dosissen werken, biedt de MIVB logischerwijs ook twee heen- en terugtickets aan. Wie een uitnodiging van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie krijgt om zich te laten inenten, krijgt daarbij een persoonlijke vaccinatiecode. Wie zich met het openbaar vervoer naar een Brussels vaccinatiecentra wil verplaatsen, geeft de persoonlijke code in op het online formulier www.stib-mivb.be/vaccinatie. Nadien krijgt de patiënt twee nieuwe unieke codes toegestuurd om zijn of haar openbaarvervoertickets te boeken.

Deze tickets werken als een "event pass" en kunnen afgedrukt worden bij de ruim 400 GO-verkoopautomaten in de metro- en premetrostations. Om stress voor de reizigers op de dag van de vaccinatie te voorkomen, kunnen de tickets ook vooraf worden opgevraagd.

"Het behoort tot de kerntaak van de MIVB om ten dienste te staan van de bevolking. Ons personeel toonde dit tijdens de lockdown en blijft dit elke dag tonen. Het lag dan ook voor de hand dat we alles in het werk zouden stellen om de verplaatsingen naar de vaccinatiecentra te vergemakkelijken", benadrukt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

Wie geen computer heeft, vindt in de GGC-uitnodiging een telefoonnummer om contact op te nemen met een operator die de patiënt voorthelpt. Personen met beperkte mobiliteit kunnen gratis gebruikmaken van de taxibusdienst van de MIVB en reserveren hun rit op de gebruikelijke manier.

Aangezien de huidige vaccins met twee dosissen werken, biedt de MIVB logischerwijs ook twee heen- en terugtickets aan. Wie een uitnodiging van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie krijgt om zich te laten inenten, krijgt daarbij een persoonlijke vaccinatiecode. Wie zich met het openbaar vervoer naar een Brussels vaccinatiecentra wil verplaatsen, geeft de persoonlijke code in op het online formulier www.stib-mivb.be/vaccinatie. Nadien krijgt de patiënt twee nieuwe unieke codes toegestuurd om zijn of haar openbaarvervoertickets te boeken.Deze tickets werken als een "event pass" en kunnen afgedrukt worden bij de ruim 400 GO-verkoopautomaten in de metro- en premetrostations. Om stress voor de reizigers op de dag van de vaccinatie te voorkomen, kunnen de tickets ook vooraf worden opgevraagd."Het behoort tot de kerntaak van de MIVB om ten dienste te staan van de bevolking. Ons personeel toonde dit tijdens de lockdown en blijft dit elke dag tonen. Het lag dan ook voor de hand dat we alles in het werk zouden stellen om de verplaatsingen naar de vaccinatiecentra te vergemakkelijken", benadrukt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.Wie geen computer heeft, vindt in de GGC-uitnodiging een telefoonnummer om contact op te nemen met een operator die de patiënt voorthelpt. Personen met beperkte mobiliteit kunnen gratis gebruikmaken van de taxibusdienst van de MIVB en reserveren hun rit op de gebruikelijke manier.