Brusselaars van 65 jaar en ouder betalen vanaf 1 juli nog maar 12 euro voor een jaarabonnement bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB. Daarmee krijgen ze onbeperkt toegang tot het volledige tram-, bus- en metronet van de maatschappij.

Voor 65-plussers die niet in Brussel wonen, blijft de prijs van een MIVB-jaarabonnement ongewijzigd op 60 euro.

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij verkocht in 2022 ruim 54.000 65+-abonnementen, waarvan meer dan 46.000 aan Brusselse senioren.

Het tarief van 12 euro voor een jaarabonnement - 1 euro per maand dus - is niet nieuw bij de MIVB. Het geldt al voor in Brussel gedomicilieerde jongeren tot en met 24 jaar, en voor schoolabonnementen van 12 tot en met 24 jaar.

