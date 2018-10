Minister van Mobiliteit Weyts trapt 'De Grote Verkeersquiz' af

"Vroeger was het behalen van je rijbewijs het eindpunt van je leerproces, maar die tijd is voorbij", zegt de minister. "De Grote Verkeersquiz is een leuke en laagdrempelige manier om jezelf eens op de proef te stellen."

Uit de resultaten van vorige editie bleek eens te meer dat de verkeerskennis van de gemiddelde Vlaming nog een stuk beter kan: gemiddeld werden slechts 64 procent van de vragen over algemene verkeersregels correct beantwoord.

Nog tot en met zondag 18 november kan je online je kans wagen op www.degroteverkeersquiz.be. De quiz telt 15 meerkeuzevragen over verkeer en mobiliteit, voor ieder correct antwoord krijg je 1 punt. Wie minstens 11 op 15 haalt, maakt kans op een mooie prijs.

Ook bedrijven kunnen de quiz via een gepersonaliseerde webpagina aanbieden aan hun medewerkers en zo de verkeerskennis van hun personeel opfrissen. Voetballiefhebbers kunnen hun verkeerskennis bijschaven via "De Grote Verkeerscup", de 'voetbaleditie' van de verkeersquiz in samenwerking met de Pro League.