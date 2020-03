De Woonzorglijn heeft in 2019 189 klachten ontvangen. Dat zijn er 31 minder dan de 220 klachten in 2018. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van de Woonzorglijn, het contactpunt van de Vlaamse overheid voor vragen en klachten over ouderenvoorzieningen.

De 189 klachten die de Woonzorglijn in 2019 ontving, kunnen onderverdeeld worden in 489 deelklachten. In 2018 was er nog sprake van 643 deelklachten. Eén klacht kan opgesplitst worden in verschillende deelklachten. Wanneer iemand bijvoorbeeld een klacht heeft over het gebrek aan personeel waardoor een bewoner zich onvoldoende geholpen voelt bij het wassen, is dat zowel een deelklacht over het personeelstekort als een deelklacht over de zorg- en dienstverlening.

Van de 489 deelklachten in 2019, bleken er 229 of 47 procent gegrond. Dat wil zeggen dat er een inbreuk werd vastgesteld op een van de erkenningsvoorwaarden en -normen. Veruit de meeste klachten (46 procent) hebben betrekking op de zorg en de kwaliteit van de zorg. Daarbij waren er 39 deelklachten over de dagelijkse lichaamsverzorging van de bewoner. Ook de maaltijden zijn een 'klassieker'. Zo waren er 19 klachten over het voedsel, de smaak, de bereiding, de variatie,... Klachten over de gebrekkige omkadering of personeelstekort waren goed voor 26 procent van de deelklachten.

Volgens de Woonzorglijn zelf zijn er verschillende mogelijke verklaringen voor de daling van het aantal klachten. Zo kan het misschien gewoon liggen aan het verschil in registratie door een nieuwe medewerker. "Mogelijk deed die (nieuwe medewerker, red.) de registratie licht anders dan zijn collega's", staat te lezen in het jaarverslag. Maar het kan ook zijn dat de woonzorgcentra er zelf via hun eigen klachtenprocedures beter in slagen in te spelen op de vragen en klachten van hun bewoners. Zo hoeven bewoners en familieleden niet meer bij de Woonzorglijn aan te kloppen.

De Woonzorglijn verwacht alvast dat de daling eenmalig is. De evoluties van de voorbije jaren zetten zich namelijk verder, gaande van een vergrijzende bevolking tot een toenemende zorgzwaarte in de woonzorgcentra en de moeilijke zoektocht naar verpleeg- en zorgkundigen.

De Woonzorglijn is elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 12 uur via de telefoon op het nummer 078 15 25 25, via e-mail op woonzorglijn@zorg-engezondheid.be of via de website www.woonzorglijn.be.

De 189 klachten die de Woonzorglijn in 2019 ontving, kunnen onderverdeeld worden in 489 deelklachten. In 2018 was er nog sprake van 643 deelklachten. Eén klacht kan opgesplitst worden in verschillende deelklachten. Wanneer iemand bijvoorbeeld een klacht heeft over het gebrek aan personeel waardoor een bewoner zich onvoldoende geholpen voelt bij het wassen, is dat zowel een deelklacht over het personeelstekort als een deelklacht over de zorg- en dienstverlening. Van de 489 deelklachten in 2019, bleken er 229 of 47 procent gegrond. Dat wil zeggen dat er een inbreuk werd vastgesteld op een van de erkenningsvoorwaarden en -normen. Veruit de meeste klachten (46 procent) hebben betrekking op de zorg en de kwaliteit van de zorg. Daarbij waren er 39 deelklachten over de dagelijkse lichaamsverzorging van de bewoner. Ook de maaltijden zijn een 'klassieker'. Zo waren er 19 klachten over het voedsel, de smaak, de bereiding, de variatie,... Klachten over de gebrekkige omkadering of personeelstekort waren goed voor 26 procent van de deelklachten.Volgens de Woonzorglijn zelf zijn er verschillende mogelijke verklaringen voor de daling van het aantal klachten. Zo kan het misschien gewoon liggen aan het verschil in registratie door een nieuwe medewerker. "Mogelijk deed die (nieuwe medewerker, red.) de registratie licht anders dan zijn collega's", staat te lezen in het jaarverslag. Maar het kan ook zijn dat de woonzorgcentra er zelf via hun eigen klachtenprocedures beter in slagen in te spelen op de vragen en klachten van hun bewoners. Zo hoeven bewoners en familieleden niet meer bij de Woonzorglijn aan te kloppen.De Woonzorglijn verwacht alvast dat de daling eenmalig is. De evoluties van de voorbije jaren zetten zich namelijk verder, gaande van een vergrijzende bevolking tot een toenemende zorgzwaarte in de woonzorgcentra en de moeilijke zoektocht naar verpleeg- en zorgkundigen. De Woonzorglijn is elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 12 uur via de telefoon op het nummer 078 15 25 25, via e-mail op woonzorglijn@zorg-engezondheid.be of via de website www.woonzorglijn.be.