Werken onder een baas - man of vrouw - die (een pak) jonger is dan jou, het komt als je zelf de 50 voorbij bent steeds vaker voor. Hoe zorg je ervoor dat deze samenwerking optimaal verloopt?

In december vorig jaar kreeg Philippe (54) te horen dat zijn rechtstreekse baas - die met pensioen gaat - wordt vervangen door een montere veertiger. "Het eerste wat bij me opkwam, was dat ik opgezadeld zou zitten met een melkmuil, die ons om de oren zou slaan met marketinggezwets en mij zou komen uitleggen hoe ik mijn werk moet doen, terwijl ik al ruim 20 jaar meedraai in dit bedrijf!"

...