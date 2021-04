Over de midlifecrisis wordt heel wat gezegd en geschreven, iedereen heeft over dit onderwerp zijn eigen mening of zit met vragen over de veranderingen die zich in deze levensfase voordoen. Heb jij deze fase bewust beleefd?

Rond welke leeftijd heb jij een midlifecrisis doorgemaakt? Hoe heb je die ervaren? Welke concrete veranderingen hebben zich voorgedaan? Was het een periode in je leven waarin je het roer hebt omgegooid, langgekoesterde dromen hebt waargemaakt, of net eerder een beetje depri was bij het gevoel dat je een dagje ouder werd? Of behoor jij eerder tot de mensen die die van oordeel zijn dat de midlifecrisis een mythe is ...

Laat het ons zeker weten voor 3 mei 2021. Jouw reactie wordt mogelijk opgenomen als getuigenis in het magazine.

Stuur jou reactie naar Anne.vanderdonckt@plusmagazine.be

