Met pensioen gaan verdient altijd een feestje

Dat wij Belgen, bescheiden als we zijn, niet zo staan te springen voor een groots afscheidsfeest aan het eind van onze carrière, zal je wellicht niet verbazen. Maar dat ruim de helft van de extravertere Nederlanders niet uitkijkt naar een afscheidsfeest is toch wel opvallend: 18% van de ondervraagde bijna of recent gepensioneerden bij onze noorderburen vindt het zelfs zonde van het geld. "Met pensioen gaan roept gemengde gevoelens op. Sommigen moéten met pensioen omdat ze 65 zijn of omdat ze door een reorganisatie vroeger de deur worden uitgewerkt, maar willen liever blijven verder werken. Anderen willen heel graag met pensioen, maar kunnen of mogen nog niet", zegt Els Messelis, gerontoloog en auteur van o.a. '60 met een +'. Al meer dan 30 jaar geeft ze cursussen rond je voorbereiden op je pensioen. "Het pensioen wordt nog vaak geassocieerd met oud zijn en dat vieren we niet graag."

