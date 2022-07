Uitgestrekte stranden, het geluid van de golven, een aangenaam briesje... Veel hondenvrienden nemen hun trouwe metgezel graag mee naar het strand, om te dollen aan het water of in de zee, als het weer het toelaat. Toch neem je best wat voorzorgsmaatregelen, want al dat zand, zout water en zonlicht zijn niet altijd goed voor je hond.

Zand zorgt voor een schurend effect en kan aan de natte vacht van je hond blijven kleven, zich in zijn haren nestelen en huidirritatie veroorzaken, wat kan leiden tot een ontsteking van de huid. Je hond na elke strandwandeling helemaal afspoelen is een goed idee om het zand en ook het zout uit zijn vacht te verwijderen.

Als je hond veel zeewater binnenkrijgt, kan de osmotische werking van zout diarree veroorzaken en kan je viervoeter beginnen braken. Trakteer hem daarom vooraf op een kom vers water om zijn dorst te lessen, zodat hij niet van het zeewater gaat drinken. En omdat de zon ook vaak van de partij is op het strand, moet je opletten voor een hitteberoerte. Want hoewel het water je hond afkoelt, kan een intense activiteit in de zon, in combinatie met zeewater binnenkrijgen, schadelijk zijn.

Zorg er ook voor dat de route naar het strand niet over heet asfalt gaat. Dat kan schade toebrengen aan de voetkussentjes van je compagnon en brandwonden veroorzaken. Er zijn trouwens speciale pantoffels in de handel te krijgen om de voetkussentjes van je viervoeter te beschermen.

Laat je hond verder geregeld even rusten in de schaduw en beperk de tijd die hij in het water doorbrengt. En vergeet zeker geen kleine zakjes mee te nemen om de hondenpoep van je dier op te ruimen. Op heel wat stranden zijn honden trouwens enkel buiten de vakantieperiodes toegelaten. Informeer je dus vooraf bij de kustgemeente als je geen boete wil oplopen.

