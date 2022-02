Hoewel het geen ziekte is, kan de overgang heel wat ongemakken met zich meebrengen. Ook op het werk, waar we een groot deel van onze tijd doorbrengen. Wat vond jij moeilijk of vervelend en wat heeft jou geholpen om de werkdag vlot door te komen?

Voor een reportage over hoe omgaan met de menopauze op het werk zijn we op zoek naar jullie ervaringen. Elke vrouw komt vroeg of laat in de menopauze terecht. En hoewel het geen ziekte is, kan de overgang heel wat ongemakken met zich meebrengen. Ook op het werk, waar we een groot deel van onze tijd doorbrengen. Wat vond jij moeilijk of vervelend en wat heeft jou geholpen om de werkdag vlot door te komen? Kon je op voldoende begrip/steun rekenen van je collega's en je baas? Wat zou jij eventueel veranderd willen zien aan hoe we omgaan met de menopauze op het werk?

Reacties mag je sturen naar ellie.maerevoet@plusmagazine.be

Voor een reportage over hoe omgaan met de menopauze op het werk zijn we op zoek naar jullie ervaringen. Elke vrouw komt vroeg of laat in de menopauze terecht. En hoewel het geen ziekte is, kan de overgang heel wat ongemakken met zich meebrengen. Ook op het werk, waar we een groot deel van onze tijd doorbrengen. Wat vond jij moeilijk of vervelend en wat heeft jou geholpen om de werkdag vlot door te komen? Kon je op voldoende begrip/steun rekenen van je collega's en je baas? Wat zou jij eventueel veranderd willen zien aan hoe we omgaan met de menopauze op het werk?Reacties mag je sturen naar ellie.maerevoet@plusmagazine.be