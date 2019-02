Meer gedragscodes en vertrouwenspersonen op het werk sinds #MeToo

Tempo-Team liet een representatieve steekproef uitvoeren bij 2.050 werknemers en werkgevers (foutenmarge 3,39%) nu Valentijn in aantocht is. Bij een vorige bevraging in 2016 had maar een kwart van de bedrijven een gedragscode die de grenzen van grensoverschrijdend gedrag duidelijk moest trekken. Vier op de tien hadden toen een vertrouwenspersoon.

Uit de enquête blijkt nu ook dat vier op de tien bedrijven maatregelen nemen, bijvoorbeeld door verliefde collega's van elkaar te scheiden door een van de partners over te plaatsen. Volgens het HR-bedrijf blijft er ook nog werk voor de boeg: een op de twee werknemers weet niet of relaties tussen collega's al dan niet toegestaan zijn.

"Soms bloeit er ook iets moois tussen collega's. Wanneer dat gebeurt, zijn goede afspraken onontbeerlijk: werkgevers schetsen steeds vaker een kader om werknemers te beschermen en te zorgen dat iedereen in aangename omstandigheden zijn werk kan doen. De toename aan afspraken kan wellicht voor een deel toegeschreven worden aan de gevallen van grensoverschrijdend gedrag die de voorbije tijd aan het licht kwamen", zegt Valérie Denis is een persbericht.

Ruim vier op de tien werknemers vinden het niet erg als een collega met hem of haar flirt. Maar een even grote groep vindt dat helemaal niet kunnen: een lichte stijging van 37 naar 45 procent.