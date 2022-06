Nu de energieprijzen fors de pan blijven uitswingen, zegt 28 procent van de Belgen de thermostaat wat lager gezet te hebben en de lichten sneller te doven. Ook geeft 24 procent aan elektrische apparaten of de auto minder te gebruiken. Dat leert een enquête afgenomen in opdracht van Knack en Trends.

Volgens onderzoeker Siegfried Dewitte van de KU Leuven gaat het om een belangrijke mentaliteitswijziging. "Je zou kunnen stellen dat het niet veel is dat 28 procent van de Belgen de thermostaat lager heeft gezet, maar dit is een verpletterende overwinning. De mensen veranderen niet snel hun gedrag."

Indien het cijfer uitkwam op pakweg de helft, zou het volgens gedragseconoom Dewitte nog steeds om een belangrijke wijziging gaan. "Ik heb nog nooit een politieke maatregel gezien die zo'n impact heeft veroorzaakt op het gedrag, dan de stijging van de energieprijzen." Menig politicus zou er als het ware jaloers op kunnen zijn, klinkt het.

Volgens de peiling is de Belg duidelijk bezorgd om zijn koopkracht: veertig procent bestempelt de felle prijsstijgingen als zijn grootste probleem. Koopkracht baart de Belg zo meer zorgen dat de klimaatopwarming, het gevaar van een kernoorlog of het coronavirus.

