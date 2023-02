Meer dan 8 op de 10 Vlamingen zouden niet slagen voor het theoretisch rijexamen wanneer ze het opnieuw zouden afleggen. Dat meldt mobiliteitsorganisatie VAB op basis van de resultaten van de Grote Verkeersquiz.

Van de bijna 5.000 respondenten die de quiz invulden, scoorde 86,1 procent onvoldoende. Zij slaagden er niet in om minimaal 21 op 25 (of 41 op 50 voor het officiële theorie-examen) te behalen. Bovendien haalde meer dan 1 op de 6 Vlamingen minder dan 13 op 25 en dus niet eens de helft van het examen.

Volgens Landsheere hebben zowel beginnende bestuurders als mensen met jaren ervaring een bijzonder gebrekkige kennis van de wegcode. "En net die laatste groep begeleidt de huidige leerling-bestuurders", hekelt hij.

De VAB is dan ook blij met de herinvoering van het vormingsmoment voor begeleiders. Een opfrissing van de wegcode is broodnodig, zo oordeelt de organisatie. Vanaf oktober dit najaar zullen begeleiders zo'n vormingsmoment moeten volgen.

Van de bijna 5.000 respondenten die de quiz invulden, scoorde 86,1 procent onvoldoende. Zij slaagden er niet in om minimaal 21 op 25 (of 41 op 50 voor het officiële theorie-examen) te behalen. Bovendien haalde meer dan 1 op de 6 Vlamingen minder dan 13 op 25 en dus niet eens de helft van het examen.Volgens Landsheere hebben zowel beginnende bestuurders als mensen met jaren ervaring een bijzonder gebrekkige kennis van de wegcode. "En net die laatste groep begeleidt de huidige leerling-bestuurders", hekelt hij.De VAB is dan ook blij met de herinvoering van het vormingsmoment voor begeleiders. Een opfrissing van de wegcode is broodnodig, zo oordeelt de organisatie. Vanaf oktober dit najaar zullen begeleiders zo'n vormingsmoment moeten volgen.