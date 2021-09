Hoe regelen Vlaamse ouders de opvang van hun kinderen? Op wie doen ze een beroep? Met de start van het nieuwe schooljaar in zicht, bevroeg MyFamily meer dan 6000 ouders. Meer dan 70% van de Vlamingen rekent op de grootouders voor kinderopvang en 76% van de kinderen gaat regelmatig naar de crèche of onthaalouder.

MyFamily, een van de vijf uitbetalers van het Startbedrag en het Groeipakket, bevroeg haar gezinnen over hun kinderopvanggewoonten. 6748 respondenten gaven inzicht in hoe zij hun kinderopvang regelen. Uit het onderzoek blijkt dat 76% van de kinderen in Vlaanderen naar de crèche (57%) of onthaalouder (19%) gaat. Het merendeel gaat 3 tot 4 dagen per week (46%). 1 op 5 (21%) gaat voltijds, dus 5 dagen per week, naar de crèche of onthaalouder. De meeste ouders betalen hiervoor een tarief op basis van hun inkomen (53%).

Grootouders met stip op 1

Wanneer gevraagd naar de tevredenheid, blijkt dat meer dan 85% van de ouders in Vlaanderen erg positief is over hun crèche of onthaalouder. 49% geeft aan heel tevreden te zijn en 36% tevreden.

Een van de opvallendste resultaten uit de online bevraging is echter dat grootouders met stip op nummer één staan als het gaat om kinderopvang. Meer dan 70% van de ouders doet hiervoor een beroep op hen. Op de tweede plaats staat de crèche (59%) en op de derde plaats de ouders zelf. Iets meer dan 50% van de ouders geeft namelijk aan (meer) thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen. De onthaalouder vult het lijstje aan op de vierde plaats (21%).

Startbedrag en kinderopvangtoeslag

Kinderopvang durft wel al snel doortellen binnen het familiebudget.

Het Startbedrag, vroeger gekend als geboortepremie of kraamgeld, is een eenmalige premie van ? 1.144,44 voor iedereen die in Vlaanderen een kindje verwacht. Vanaf twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum van het kindje wordt dit bedrag uitbetaald.

De kinderopvangtoeslag is een maandelijkse toeslag van ? 3,29 per kinderopvangdag. Een ouder heeft recht op de toeslag als zijn kind naar een kinderopvang gaat die vergund is door de Vlaamse Overheid en waar je een vast tarief betaalt (los van je inkomen, dus niet volgens de subsidieregeling van Kind en Gezin). Opvang na de schooluren komt niet in aanmerking. Alle info vind je hier.

