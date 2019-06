Bij temperaturen van meer dan 30 graden dreigen er meer gevaren dan enkel een zonnesteek. Automobilisten moeten volgens de Duitse automobielvereniging KS ook hun brandstoftank niet helemaal volgooien. Waarom niet?

Op weg met de auto bij heet weer? Water mee in de auto, en goed uitkijken dat je niet in de file belandt! Maar er is nog een belangrijk punt: volgens de Automobilclub Kraftfahrer-Schutz (KS) moeten automobilisten bij deze tropische temperaturen hun tank niet helemaal tot de rand toe vullen. De reden is dat de hitte ervoor zorgt dat benzine en diesel uitzetten. In de brandende zon zou er brandstof door de tankopening of de brandstof-ontluchting kunnen lekken.

Dit is niet alleen slecht voor het milieu, maar kan ook de lak van de auto of de bodembescherming beschadigen, in extreme gevallen kan er zelfs brand uitbreken doordat het op het uitlaatsysteem terechtkomt. Het beste is om de auto af te tanken en meteen te stoppen wanneer het tankpistool automatisch afslaat en niet door te gaan tot de rand van de vulopening zichtbaar is. Ook wordt aangeraden om alleen te tanken wanneer je daarna nog een grotere afstand moet afleggen.

Het probleem is het temperatuurverschil: brandstof wordt opgeslagen in ondergrondse tanks bij een temperatuur van 5 tot 10 graden. Als het buiten 30 graden of warmer is, zorgt dat voor een snelle opwarming van de brandstof van meer dan 20 graden. De benzine of diesel zet dan met ongeveer twee procent uit, wat overeenkomt met één liter meer volume in een tank van 50 liter.

Bron: Plusonline.nl