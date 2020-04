Virtueel contact houden via smartphones en tablets door te videobellen is lang niet voor iedereen de oplossing. Voor de vele oudere alleenwonenden of mensen in woonzorgcentra die dat niet in de vingers hebben, lanceren de Vlaamse Ouderenraad en de Koning Boudewijnstichting een gratis initiatief waarmee gezinnen een papieren 'krant' vol familienieuws kunnen laten bezorgen.

Om geïsoleerde levende familieleden die meer dan ooit het directe contact of het wekelijkse bezoekje moeten missen, toch zoveel mogelijk te blijven betrekken bij het leven van kinderen, kleinkinderen en anderen, is deze persoonlijke familiekrant gelanceerd. Elke familie die dit wil, kan zich tot 16 april aanmelden op de site van de Koning Boudewijnstichting en daar een code aanvragen om mee aan de slag te gaan. Gedurende 8 weken kan je vervolgens elke week 1 gratis familiekrant laten maken en afleveren bij je familielid naar keuze.

Concepten

De Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Ouderenraad werken hiervoor samen met enkele publicatiebureaus die instaan voor de praktische kant van het verhaal. Zij bieden families een platform aan waarmee ze vanuit 'hun kot' een eigen krant kunnen samenstellen. Daarbij is er keuze uit verschillende concepten, een beetje vergelijkbaar met het samenstellen van fotoboeken.

Neem een kijkje op de websites van elk van de drie aanbieders om jouw keuze te maken:

Hoe werkt het?

Laat je gegevens achter op het platform van de Koning Boudewijnstichting en kies het krantje dat je wenst. Je krijgt dan een code waarmee je gratis aan de slag kan. Er kan maximum één krantje per week aangemaakt worden.

Je uploadt foto's en teksten via de app of de website. Het publicatiebureau van jouw keuze drukt het krantje wekelijks af en bezorgt het bij je (groot)ouders. Zo hoeven zij niets te missen van het leven van de kinderen, kleinkinderen of vrienden.

De publicatiebureaus van de krantjes nemen de kosten voor de eerste maand op zich, voor de tweede maand financieren de Vlaamse overheid en de Koning Boudewijnstichting de kranten.

Meer info: www.kbs-frb.be of tel. 02-549 61 62

