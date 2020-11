De beperking van onze sociale contacten tijdens deze coronacrisis is voor veel mensen een zware dobber. Word jij ook een Fred of Frieda om als buddy te zorgen voor extra warmte in onze superdiverse samenleving?

Een warme glimlach, iemand waaraan je je verhaal kwijt kan, een luisterend oor, een begrijpende blik ... Kortom: iemand die er voor je is en aan je denkt. Zo iemand is een buddy, een zorgzame Fred of Frieda.

Virtuele Fred of Frieda

Wil jij je vanop afstand engageren om eenzaamheid tegen te gaan? Dat kan als virtuele Fred of Frieda. Jij houdt op regelmatige basis virtueel contact. Dat kan bijvoorbeeld met een wekelijks telefoontje om te horen hoe het gaat, door een kaartje te sturen of een leuke video door te sturen via chat, door een mooie tekening te versturen of een lieve brief ... Laat jouw creatieve kant maar helemaal los - je krijgt er zonder twijfel heel veel dankbaarheid voor terug!

Live Fred of Frieda

Je kan ook als live Fred of Frieda aan de slag gaan, uiteraard wel met respect voor de geldende coronamaatregelen. Dat betekent dat jij je op regelmatige basis kan vrijmaken om een bezoekje te brengen. Misschien gaan jullie samen een kopje koffie drinken of een wandeling maken. Of je gaat samen eens uit winkelen, of je doet samen een bezoek aan de dierenarts of een leuke uitstap in de buitenlucht.

Hoe werkt het?

Als vrijwilliger laat je je gegevens zoals woonplaats en eventueel specifieke interesses achter op FredenFrieda.be. Je geeft aan of je graag een virtuele Fred of Frieda wil zijn of een real life buddy.

Als zorg- of welzijnsorganisatie, zoals een dienst gezinszorg, lokaal dienstencentrum, ouderenvereniging of mantelzorgvereniging, kan je een 'vacature' plaatsen om een buddy te vinden voor iemand die graag meer sociaal contact zou hebben. Omdat er met hetzelfde platform gewerkt wordt als helpdehelpers.be, is er een groot gebruiksgemak voor deze zorg- en welzijnsorganisaties. Velen van hen zijn daar immers al op geregistreerd, zij hoeven enkel een extra vakje aan te vinken. Voor andere organisaties is registratie kinderspel.

Fred & Frieda wordt gedragen door de Vlaamse overheid en heel wat spelers uit het middenveld, waaronder de Vlaamse Ouderenraad, Circuit Sortie, Zorgnet-Icuro, de Vlaams Vereniging voor Steden en Gemeenten, Vlozo en Zorggezind.

Een warme glimlach, iemand waaraan je je verhaal kwijt kan, een luisterend oor, een begrijpende blik ... Kortom: iemand die er voor je is en aan je denkt. Zo iemand is een buddy, een zorgzame Fred of Frieda.Wil jij je vanop afstand engageren om eenzaamheid tegen te gaan? Dat kan als virtuele Fred of Frieda. Jij houdt op regelmatige basis virtueel contact. Dat kan bijvoorbeeld met een wekelijks telefoontje om te horen hoe het gaat, door een kaartje te sturen of een leuke video door te sturen via chat, door een mooie tekening te versturen of een lieve brief ... Laat jouw creatieve kant maar helemaal los - je krijgt er zonder twijfel heel veel dankbaarheid voor terug!Je kan ook als live Fred of Frieda aan de slag gaan, uiteraard wel met respect voor de geldende coronamaatregelen. Dat betekent dat jij je op regelmatige basis kan vrijmaken om een bezoekje te brengen. Misschien gaan jullie samen een kopje koffie drinken of een wandeling maken. Of je gaat samen eens uit winkelen, of je doet samen een bezoek aan de dierenarts of een leuke uitstap in de buitenlucht.Als vrijwilliger laat je je gegevens zoals woonplaats en eventueel specifieke interesses achter op FredenFrieda.be. Je geeft aan of je graag een virtuele Fred of Frieda wil zijn of een real life buddy.Als zorg- of welzijnsorganisatie, zoals een dienst gezinszorg, lokaal dienstencentrum, ouderenvereniging of mantelzorgvereniging, kan je een 'vacature' plaatsen om een buddy te vinden voor iemand die graag meer sociaal contact zou hebben. Omdat er met hetzelfde platform gewerkt wordt als helpdehelpers.be, is er een groot gebruiksgemak voor deze zorg- en welzijnsorganisaties. Velen van hen zijn daar immers al op geregistreerd, zij hoeven enkel een extra vakje aan te vinken. Voor andere organisaties is registratie kinderspel.Fred & Frieda wordt gedragen door de Vlaamse overheid en heel wat spelers uit het middenveld, waaronder de Vlaamse Ouderenraad, Circuit Sortie, Zorgnet-Icuro, de Vlaams Vereniging voor Steden en Gemeenten, Vlozo en Zorggezind.