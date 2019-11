Een vader of moeder van 70 die trots een nieuwe partner voorstelt, het gebeurt steeds vaker. En het is niet omdat de kinderen al lang het huis uit zijn en een eigen gezin draaiende houden, dat zij die nieuwe relatie meteen omarmen.

De grijze scheiding is een feit. Steeds meer vijftigplussers zetten er na meer dan 20 jaar huwelijk een punt achter. In 2017 zagen meer dan 8.300 vijfenvijftigplussers hun huwelijk stranden, 261 van hen waren zelfs ouder dan 75 bij het inzetten van de scheiding. Daarnaast worden mensen steeds ouder in goede gezondheid. Iemand van 60 die nog 20 gezonde jaren in het vooruitzicht heeft, staat ook open voor een nieuwe relatie. Rika Ponnet, die bijna 25 jaar geleden een relatiebemiddelingsbureau oprichtte, zag het aandeel 50- en 60-plussers in haar klantenbestand groeien. "Die groep is er altijd al geweest. Maar nu is het een grote groep, omdat de babyboomers een hele grote generatie vormen. Het is ook een generatie die zich spiegelt aan jongere generaties -hun kinderen. Ze zien hen uit een relatie stappen waar ze zich niet goed bij voelen en een nieuwe liefde tegenkomen. Ook zij hebben na een breuk of overlijden nog het verlangen om er iets van te maken."

