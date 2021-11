Lezersoproep: Op welke manieren houden jullie de moed erin?

We hebben opnieuw een lastige winter voor de boeg met een pak onzekerheden. Valt dit het je extra zwaar of ben jij eerder een positivo die vooral focust op wat wel goed loopt? Wat zijn jullie kleine en grote recepten om de moed erin te houden? Misschien kende je in het verleden ook al tegenslagen en heb je daaruit wat geleerd.

© iStock