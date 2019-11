Je hebt een hond, maar je wil ook een kat. Kunnen die twee harmonieus samenleven?

Laten we zeggen dat honden en katten niet gemaakt zijn om onder één dak te wonen. Het is de mens die hen heeft samengebracht, door eerst 27.000 jaar geleden de hond te domesticeren en enkele duizenden jaren later ook de kat. En ze vervolgens samen in huis te halen. Maar hun communicatiesystemen, behoeften, sociale structuur zijn zo verschillend dat ze mekaar zelden begrijpen. Er is niet altijd wederzijdse waardering. En soms kunnen ze gewoon niet door één deur.

Dus als je weet dat je een kat én een hond wil, haal ze dan op hetzelfde moment in huis. Dan heeft je kat haar territorium nog niet afgebakend en zal ze je hond niet als een indringer zien. Als beiden nog jong zijn en samen opgroeien, kunnen ze makkelijker aan elkaar wennen. En een jonge kat aanvaardt makkelijker de komst van een volwassen hond, dan een volwassen kat een pup.

Het is beter om je hond en je kat op hetzelfde moment in huis te halen.

Heb je al een volwassen hond en wil je er een kat bij nemen, kies dan een dier dat al eerder met een hond heeft samengeleefd. Je hond mag ook geen uitgesproken roofinstinct hebben, want dan riskeert hij je kat achterna te zitten zodra die zich als een prooi gedraagt. Belangrijk om weten: het is niet abnormaal dat een hond een kat doodt en mocht dit gebeuren dan is het geen reden om aan de mentale gezondheid van je woef te twijfelen. Die blijft van oorsprong een roofdier en als hij merkt dat een dier voor hem vlucht, kan dat zijn basaal roofinstinct triggeren. Een roofinstinct dat bij elke hond in mindere of meerdere mate aanwezig is, afhankelijk van het ras en de persoonlijkheid. Kunnen beiden, ondanks je voorzorgsmaatregelen, toch niet met mekaar overweg, dan geldt maar één regel: niet tussenkomen! Hoe meer je voor je kat opkomt, hoe minder die leert zichzelf te verdedigen en hoe meer je hond gefrustreerd raakt, wat de gespannen situatie alleen maar ten top drijft.